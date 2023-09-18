Достойные конкуренты.

После матча с «Бетисом» «Барселона» опередила «Манчестер Сити» по ожидаемым голам, и стала первой среди всех команд из топ-5 европейских лиг.

После первых пяти игр «Барса» забила 13 голов и имеет показатель xG 12,3. Между тем, «Манчестер Сити» не сильно отстает с xG 12,2, но при этом команда Пепа Гвардиолы забила уже 14 голов.

Вот как выглядит топ-20 клубов с наилучшими показателями xG в пяти лучших лигах Европы в этом сезоне (данные от FBRef):

«Барселона» забила пять голов «Бетису» в своей последней игре. Это крупнейшая победа каталонцев в Ла Лиге с апреля 2021 года — в последний раз «блауграна» забивала пять голов в ворота «Хетафе», когда у руля был Роналд Куман.

Очевидно в конце концов Хави смог выстроить атаку, позволяющую каталонцам выигрывать с более уверенным счетом, чем в прошлом сезоне. Уже скоро мы увидим, смогут ли они показывать такой же уровень в Лиге чемпионов.