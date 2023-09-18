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🎥 Без Неймара, но с Роналдиньо. Педри назвал состав из лучших игроков в истории «Барсы»

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Футбол Футбол

Педри продолжает работать над возвращением в строй. По просьбе ESPN, Лопес назвал состав из лучших футболистов в истории «Барселоны». В состав вошли пять игроков, с которым испанец выходил на поле.

Ворота в этой команде защищает нынешний одноклубник полузащитника – Тер Стеген. В центре защиты расположились Пике и Рафа Маркес. Позицию левого защитника занял Жорди Альба, а правого – Пуйоль.

Выбор полузащиты для Педри был очевидным: Бускетс, Хави и Иньеста. В атаке Лопес почти собрал трио Месси, Неймара и Суареса, но место футболиста «Аль-Хилаля» в команде Педри занял волшебник Роналдиньо.

Из перечисленных футболистов Педри играл вместе с Тер Стегеном, Пике, Альбой, Бускетсом и Месси.

Не будем забывать Хави, своего тренера Лопес тоже включил в команду лучших игроков «блауграны».

Как вам выбор Педри? А как бы выглядел состав из лучших игроков в истории «Барсы» по вашей версии?

4 комментария

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Hella black
Сложно выбрать Нея когда есть Роналдиньо 🎩
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Мурат Абдрахманов
вместо Рафы Маркеса, Дани Алвес справа, Пике Пуйоль в центре
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Flow market Victor Mercedes
Думаю любой поклонник Барсы предпочёл бы Рони Неймару
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Николай Козлов
При всем уважении, это сборная XXI века Барселоны.

Некорректно спрашивать молодых игроков о сборных "всех времен".
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