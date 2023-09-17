Сразу после международного перерыва «Барселона» без трудностей справилась с «Бетисом». На пять голов «блауграны» соперник ответить не смог.

Несмотря на то, что Гави в этой встрече остался без результативных действий, после матча он заслужил похвалу от главного тренера.

Слова Хави передает Mundo Deportivo:

«Мне всегда тяжело убирать Гави с поля. Он быстрый, хорошо восстанавливается, отлично прессингует. Он сердце этой команды, фундаментальный игрок. Многие говорили, что в этом сезоне он будет играть меньше, но он образцовый футболист».

В свои 19 лет Гави стал важным игроком в раздевалке «блауграны». По данным Relevo, Гави является наставником для молодых игроков.

Он также стал связующим звеном между молодежью и опытными футболистами каталонцев, пишет источник.

Здорово, что в команде есть такой человек.