FC BARCELONA
Блог

«Он сердце команды»: Хави похвалил одного игрока «Барсы» после матча с «Бетисом»

Хави Хави
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Гави Гави
Футбол Футбол

Сразу после международного перерыва «Барселона» без трудностей справилась с «Бетисом». На пять голов «блауграны» соперник ответить не смог.

Несмотря на то, что Гави в этой встрече остался без результативных действий, после матча он заслужил похвалу от главного тренера.

Слова Хави передает Mundo Deportivo:

«Мне всегда тяжело убирать Гави с поля. Он быстрый, хорошо восстанавливается, отлично прессингует. Он сердце этой команды, фундаментальный игрок. Многие говорили, что в этом сезоне он будет играть меньше, но он образцовый футболист».

В свои 19 лет Гави стал важным игроком в раздевалке «блауграны». По данным Relevo, Гави является наставником для молодых игроков.

Он также стал связующим звеном между молодежью и опытными футболистами каталонцев, пишет источник.

Здорово, что в команде есть такой человек.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий