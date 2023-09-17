«Он сердце команды»: Хави похвалил одного игрока «Барсы» после матча с «Бетисом»
Сразу после международного перерыва «Барселона» без трудностей справилась с «Бетисом». На пять голов «блауграны» соперник ответить не смог.
Несмотря на то, что Гави в этой встрече остался без результативных действий, после матча он заслужил похвалу от главного тренера.
Слова Хави передает Mundo Deportivo:
«Мне всегда тяжело убирать Гави с поля. Он быстрый, хорошо восстанавливается, отлично прессингует. Он сердце этой команды, фундаментальный игрок. Многие говорили, что в этом сезоне он будет играть меньше, но он образцовый футболист».
В свои 19 лет Гави стал важным игроком в раздевалке «блауграны». По данным Relevo, Гави является наставником для молодых игроков.
Он также стал связующим звеном между молодежью и опытными футболистами каталонцев, пишет источник.
Здорово, что в команде есть такой человек.
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