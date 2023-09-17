В начале сентября «Бетис» подписал Эззальзули. За Абде каталонцы получили 7,5 млн евро.

Уже в 5-м туре Ла Лиги марокканцу пришлось сыграть против своего бывшего клуба. Для «Бетиса» результат был удручающим – команда пропустила пять безответных мячей.

Зато после матча Абде получил порцию объятий от экс-одноклубников.

Встреча получилось такой теплой, что взбудоражила поклонников «блауграны»:

💭 «Гюндоган дважды позавтракал с Абде. На этом их взаимодействия закончились. Но Илкай все равно обнял его. Что за атмосфера у нас в команде!»

💭 «Хави создал удивительную атмосферу в раздевалке! Мне кажется, в команде никогда не было таких теплых отношений между игроками, как сейчас».

💭 «Жаль, что он ушел. Видно, что он успел стать частью команды, семьи. Всегда грустно отпускать таких игроков. Думаю, он смог бы заиграть в «Барсе».

У Эззальзули может появиться шанс вновь выступить за «блауграну». У каталонцев есть право обратного выкупа марокканца и возможность получить 50% от суммы следующего трансфера.

Как думаете, Абде в будущем вернется в «Барселону»?