«Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 5:0 в матче 5-го тура Ла Лиги. В этой встрече сумели впервые забить за каталонцев новички Канселу и Феликс. Короче говоря, «блауграна» мощно вернулась после международного перерыва.

Но Хави не дал своим подопечным отдохнуть: на следующий день после победы над «Бетисом» футболисты «Барсы» провели тренировку.

Араухо усердно работает над восстановлением.

Гюндоган получил повреждение в матче сборной Германии, но отыграл 27 минут против «Бетиса».

Совсем скоро «Барса» начнет свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов. 19 сентября каталонцы сыграют с «Антверпеном».