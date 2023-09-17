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Араухо вернулся! Игроки «Барсы» провели тренировку после разгромной победы над «Бетисом»

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«Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 5:0 в матче 5-го тура Ла Лиги. В этой встрече сумели впервые забить за каталонцев новички Канселу и Феликс. Короче говоря, «блауграна» мощно вернулась после международного перерыва.

Но Хави не дал своим подопечным отдохнуть: на следующий день после победы над «Бетисом» футболисты «Барсы» провели тренировку.

Араухо усердно работает над восстановлением.

Гюндоган получил повреждение в матче сборной Германии, но отыграл 27 минут против «Бетиса».

Совсем скоро «Барса» начнет свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов. 19 сентября каталонцы сыграют с «Антверпеном».

6 комментариев

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Игорь Климов
Ура! Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны, Араухо здоровья!
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Kaloyan Yalamov
Думаю Рональд пока останется на лавке, вроде как собирались всех беречь до полного восстановления, без риска рецедива.
+1
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Real Madrid 04
Ответ Flow market Victor Mercedes
Больше интересно кто сядет на лавку, Кристенсен или Кунде или сам Араухо?)
Кажется Крис:)
+1
0
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Real Madrid 04
Кажется Крис:)
Я тоже так думаю, Кунде много привозил в прошлом году на позиции ЦЗ, в этом году парень просто в огне! 🔥🔥🔥
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0
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Flow market Victor Mercedes
Больше интересно кто сядет на лавку, Кристенсен или Кунде или сам Араухо?)
0
0
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Alexlagodny
Ураааа!
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