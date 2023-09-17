Уморительное празднование гола Гави в матче с «Бетисом» попало на камеру – как только он смог это сделать?

Замечали ли вы, что Гави всегда одним из первых присоединяется к празднованию гола в ворота «Барсы»? Не стал исключением и вчерашний матч, когда полузащитник бросился к Роберту Левандовски после того, как поляк сделал счет 2:0 в матче с «Бетисом».

Испанец в считанные секунды забрался на плечо Роберта. Некоторые Кулес недоумевают, как можно так быстро праздновать голы.

Сара: «Кто-нибудь может мне объяснить, как Гави забрался на плечо Левандовски и как он вообще так хорошо держится?? Гави-воин все еще борется с гравитационной силой».

Анабелла: «Вы будете продолжать видеть Гави в странных странных местах, как он оказался на плече Левандовски, я не знаю».

Генезис: «Как он вообще туда забрался? Лева – 1,83 метра. Но мне нравится его энергия».

Кстати, ни один 35-летний нападающий в этом эпизоде не пострадал. Левандовски даже выложил снимок в Instagram stories.