FC BARCELONA
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Хави назвал игрока, который все делает правильно на поле. Он помогает «Барсе» с первых матчей

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«Жоаос? Мы говорим о двух игроках, чей уровень индивидуальных качеств никогда не вызывает сомнений», – заявил Хави журналистам. – «Вы видите, как они тренируются, и понимаете их величие. Нужно правильно ими управлять. Канселу все делает хорошо, это идет от Пепа Гвардиолы».

Жоау Канселу впечатляет с первых минут пребывания в «Барселоне». Фулбэк активно поддерживает полузащиту «Барсы» и создает моменты из глубины поля.

В матче с «Бетисом» 29-летний футболист даже забил один гол.

Felix and Cancelo strike in Barca demolition of Betis

2 комментария

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MagicWithoutBorders
Ответ q9fkgsdcs8
Наследник Дани Алекса 🔥
Дани Алвеса, наверное, ты имел ввиду
+7
0
+7
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q9fkgsdcs8
Наследник Дани Алекса 🔥
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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