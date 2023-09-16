«Жоаос? Мы говорим о двух игроках, чей уровень индивидуальных качеств никогда не вызывает сомнений», – заявил Хави журналистам. – «Вы видите, как они тренируются, и понимаете их величие. Нужно правильно ими управлять. Канселу все делает хорошо, это идет от Пепа Гвардиолы».

Жоау Канселу впечатляет с первых минут пребывания в «Барселоне». Фулбэк активно поддерживает полузащиту «Барсы» и создает моменты из глубины поля.

В матче с «Бетисом» 29-летний футболист даже забил один гол.