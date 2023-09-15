Поживем — увидим.

«Деку сказал мне, что он приедет в январе. Проблем быть не должно. Сейчас его с нами нет. Посмотрим, что будет зимой. Сейчас говорить о нем не имеет смысла», - заявил Хави на пресс-конференции в пятницу.

Сообщалось, что приоритетом «Барсы» является регистрация Роке в январе, но финансовые проблемы клуба усложняют эту задачу.

Учитывая недавно установленные лимиты зарплат, Ла Лига может не позволить «Барсе» зарегистрировать игрока. На данный момент каталонцы и так не вписываются в потолок.

У «Барселоны» практически нет глубины атаки, ведь Роберт Левандовски сейчас является единственным центральным нападающим в клубе, поэтому прибытие Роке было бы очень важным усилением для команды.

Этим летом «Барса» подписала Витора Роке и отдала его в аренду обратно в «Атлетико Паранаэнсе». Ожидается, что нападающий присоединится к «Барсе» в 2024 году, но зиомй или летом — это зависит от того, когда они смогут его зарегистрировать. Если до января «Барса» не получит крупное финансирование извне, регистрация Роке зимой будет невозможна.