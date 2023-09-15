Заодно напомнил, кого стоит за это благодарить.

Хави иронично отреагировал на попадание в пятерку номинантов на звание лучшего тренера ФИФА в 2023 году.

«Забавно, что меня номинировали на премию The Best. Вы, журналисты, все время меня критиковали, поэтому я был удивлен, что оказался в числе кандидатов. Но я не придаю этому никакого значения. Это заслуга клуба и всех игроков, которые являются главными действующими лицами», — заявил главный тренер каталонцев на пресс-конференции перед матчем с «Бетисом».

Как и большинство тренеров «Барсы», Хави не избежал критики со стороны экспертов, особенно после того, как «блаугране» не удалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов в последних двух сезонах.

Тем не менее под руководством Хави «Барса» капитально преобразилась. Команду покинули почти все ветераны, а в составе появилось множество молодых игроков. Также в прошлом сезоне каталонцы завоевали чемпионский титул Ла Лиги и Суперкубок Испании.