Ламин Ямаль хорошо показал себя в матчах сборной Испании. Юноша успел побить сразу несколько рекордов «красной фурии» и «Барсы». В матче против Кипра Ламин вышел в стартовом составе, став самым юным футболистом сборной Испании, начавшим матч с первых минут.

Болельщикам «блауграны» это не понравилось. Фанаты переживают, что слишком высокая нагрузка и большое количество игрового времени негативно скажутся на здоровье полузащитника.

Минувший сезон прошел под знаменем зимнего чемпионата мира, последствия которого мы увидели в начале новой кампании. Слишком много игроков топ-уровня получили серьезные травмы, едва начав сезон.

Похоже, Хави отлично осознает все риски. В четырех матчах за клуб Ламин уже отыграл 234 минуты. Прибавьте к этому 107 минут в составе сборной. Тренер не хочет, чтобы его подопечный выгорел раньше времени.

По данным Diario Sport, после столь активного периода Хави даст игроку отдохнуть. До 8 октября, когда вновь начнется международная пауза, каталонцы проведут семь матчей в разных турнирах. В этих играх тренер планирует прибегнуть к ротации, пишет Diario Sport.

Руководство клуба убеждено, что Луис де ла Фуэнте вновь вызовет юношу в сборную, поэтому в ближайших матчах «Барсы» Хави будет выпускать игрока на поле с осторожностью. При этом тренер понимает, что держать Ямаля в запасе смысла нет. Он будет играть, просто не так часто.

Издание также отмечает, что ротация коснется большинства футболистов «блауграны». Специалисты внимательно следят за физическим состоянием игроков и сделают все, чтобы минимизировать риски получения травмы.

Как вам такой план клуба? Звучит разумно?