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Выкупит ли «Барса» контракты Канселу и Феликса? Отвечает новый спортдир каталонцев

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«В сделках с Жоау Феликсом и Канселу нет опций выкупа – это простые годичные аренды», – заявил Деку журналистам через Фабрицио Романо.

Will Barca buy Joao Cancelo and Joao Felix out? Deco responds

«Если они будут выступать на хорошем уровне, мы постараемся удержать их в клубе. Мы будем этим заниматься, но это не то, что можно обсуждать сегодня», – добавил новый спортивный директор «Барсы».

Изначально «Барселона» планировала включить в договор аренды Канселу опцию выкупа за 30 млн евро. Однако сделать это не удалось, так как такой трансфер считался бы фиксированным на сезон-2024/25. Зарегистрировать сделку в Ла Лиге было бы невозможно в условиях тяжелого финансового положения «Барсы».

Если «Барса» будет довольна Канселу и Феликсом, то она попытается договориться о трансферах с «Ман Сити» и «Атлетико Мадрид».

2 комментария

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Руслан Гаджиев
отлично ! ,есть сезон на проверку . Если заиграют будем договариваться , если нет отправим обратно . Отлично сработано👍👍👍
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Ихарь Окенфэйлов
Не знаю насчет Кансело, посмотрим. Но вот в Феликса что то совсем не верится
0
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