«В сделках с Жоау Феликсом и Канселу нет опций выкупа – это простые годичные аренды», – заявил Деку журналистам через Фабрицио Романо.

«Если они будут выступать на хорошем уровне, мы постараемся удержать их в клубе. Мы будем этим заниматься, но это не то, что можно обсуждать сегодня», – добавил новый спортивный директор «Барсы».

Изначально «Барселона» планировала включить в договор аренды Канселу опцию выкупа за 30 млн евро. Однако сделать это не удалось, так как такой трансфер считался бы фиксированным на сезон-2024/25. Зарегистрировать сделку в Ла Лиге было бы невозможно в условиях тяжелого финансового положения «Барсы».

Если «Барса» будет довольна Канселу и Феликсом, то она попытается договориться о трансферах с «Ман Сити» и «Атлетико Мадрид».