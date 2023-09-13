Жоау Канселу обязан был сыграть за "Барсу" в своей карьере.

«Барса» — это место, где я всегда мечтал играть. Клуб мечты. Все мои друзья знают, что все мои кумиры играли за «Барсу», — рассказал Жоау Канселу Diario Sport.

В свежем интервью португалец не называл своих кумиров. Однако он сделал это еще во времена игры за «Манчестер Сити».

«В детстве моим кумиром был Роналдиньо. С тех пор я полюбил футбол; за очарование этого вида спорта, за трудности, которые есть в этом виде спорта», — сказал Канселу официальному сайту «граждан» в 2022 году.

«Я буду честен, на моей позиции кумир моего детства — Даниэль Алвес. Он лучший защитник всех времен».

Канселу стал игроком, очень похожим по стилю на Дани Алвеса.