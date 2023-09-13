Канселу говорит, что «все его кумиры» играли за «Барсу» – он назвал их еще когда играл за «Сити»
Жоау Канселу обязан был сыграть за "Барсу" в своей карьере.
«Барса» — это место, где я всегда мечтал играть. Клуб мечты. Все мои друзья знают, что все мои кумиры играли за «Барсу», — рассказал Жоау Канселу Diario Sport.
В свежем интервью португалец не называл своих кумиров. Однако он сделал это еще во времена игры за «Манчестер Сити».
«В детстве моим кумиром был Роналдиньо. С тех пор я полюбил футбол; за очарование этого вида спорта, за трудности, которые есть в этом виде спорта», — сказал Канселу официальному сайту «граждан» в 2022 году.
«Я буду честен, на моей позиции кумир моего детства — Даниэль Алвес. Он лучший защитник всех времен».
Канселу стал игроком, очень похожим по стилю на Дани Алвеса.
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