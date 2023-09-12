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Канселу оценил шансы «Барсы» в Лиге чемпионов. Звучит не слишком оптимистично

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Жоау Канселу не считает «Барселону» одной из сильнейших команд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Это правда, что в последние годы «Барса» не очень хорошо выступала в Европе, но это все еще очень большой клуб. На данный момент в Лиге чемпионов есть более очевидные фавориты, чем мы», – заявил португалец в беседе с Diario Sport.

При этом Жоау верит, что каталонцы смогут улучшить свою игру в главном клубном турнире Европы:

«Мы собираемся попытаться вернуть «Барсу» на тот уровень, который она всегда показывала в Лиге чемпионов. У нас очень хорошая команда, мы можем добиться многого. Команда молодая, но обладает большим качеством».

Последний раз «блауграна» брала «ушастик» в 2015 году, когда подопечные Энрике в финале турнира обыграли «Ювентус». В двух последних сезонах Лиги чемпионов «Барса» не смогла выйти из группы.

На этот раз Эрик Абидаль подобрал для своей бывшей команды удачных соперников по групповому этапу. Фанаты ожидают, что каталонцы наконец окажутся в плей-офф турнира.

А как вы оцениваете шансы «Барсы» в этом розыгрыше ЛЧ? Как далеко продвинется команда по турнирной сетке?

6 комментариев

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ljolik888
Фаворитом Барселону может считать - только сумасшедший . Конечно из группы должны выходить , ну а там смотря кто попадаться.. Ждет отличную игру и само собой множества побед !
+8
-1
+7
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Владимир Самсонов
Я не вижу за счёт чего Барса может обыграть Сити или Баварию (главный фаворитов) .Из группы уверен, что выйдут, и вылетят в четвертьфинале.
+3
0
+3
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Mokka Keane
Ну по фактам Кансело
0
0
0
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Alexander Sragovich
Ответ ljolik888
Фаворитом Барселону может считать - только сумасшедший . Конечно из группы должны выходить , ну а там смотря кто попадаться.. Ждет отличную игру и само собой множества побед !
многое зависит от везения в жеребьевках. Например Милан в прошлом сезоне.
0
0
0
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