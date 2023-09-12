Жоау Канселу не считает «Барселону» одной из сильнейших команд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Это правда, что в последние годы «Барса» не очень хорошо выступала в Европе, но это все еще очень большой клуб. На данный момент в Лиге чемпионов есть более очевидные фавориты, чем мы», – заявил португалец в беседе с Diario Sport.

При этом Жоау верит, что каталонцы смогут улучшить свою игру в главном клубном турнире Европы:

«Мы собираемся попытаться вернуть «Барсу» на тот уровень, который она всегда показывала в Лиге чемпионов. У нас очень хорошая команда, мы можем добиться многого. Команда молодая, но обладает большим качеством».

Последний раз «блауграна» брала «ушастик» в 2015 году, когда подопечные Энрике в финале турнира обыграли «Ювентус». В двух последних сезонах Лиги чемпионов «Барса» не смогла выйти из группы.

На этот раз Эрик Абидаль подобрал для своей бывшей команды удачных соперников по групповому этапу. Фанаты ожидают, что каталонцы наконец окажутся в плей-офф турнира.

А как вы оцениваете шансы «Барсы» в этом розыгрыше ЛЧ? Как далеко продвинется команда по турнирной сетке?