«Барса Атлетик» потерпела поражение в матче против «Химнастика» со счетом 0:1.

По данным Diario Sport, Фермин Лопес лично попросил у Хави разрешения принять участие в этой встрече, чтобы не терять игровой ритм. Тренер дал согласие по двум причинам. Во-первых, Лопес получит практику, пока основа «блауграны» разъехалась по сборным. Во-вторых, Хави доволен юношей и тем, как он относится к футболу, а потому не стал ему отказывать.

Фермин скромен и трудолюбив, он знает, что в краткосрочной перспективе он будет больше играть за «Барсу Атлетик», чем за первую команду, пишет Diario Sport.

К сожалению, матч против «Химнастика» стал для молодого полузащитника очень болезненным.

На 47-й минуте встречи Лопес получил красную карточку и был вынужден покинуть поле. В итоге его команда уступила.

Как оказалось, удаление сильно ударило по игроку. Марк Касадо, одноклубник Фермина, рассказал, что футболист чувствовал после игры:

«Он плакал... Ему очень плохо, потому что он хотел прийти и помочь нам».

Полузащитник дисквалифицирован на один матч, он точно пропустит встречу резерва с «Фуэнлабрадой». Но, как пишет Mundo Deportivo, у Лопеса будет возможность сыграть за основу команды против «Бетиса».

Такая острая реакция Фермина на удаление показывает его неравнодушное отношение к футболу и «Барсе».