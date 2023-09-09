FC BARCELONA
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Контракты Бальде и еще 5 игроков «Барселоны» истекают следующим летом. Клубу предстоит много работы

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Серджи Роберто Серджи Роберто
Футбол Футбол

Некоторые из футболистов в аренде.

Сразу у шести игроков «Барселоны» следующим летом истекут действующие контракты. Каталонцам предстоит принять решение об их дальнейшей судьбе уже в ближайшее время, иначе есть риск потерять их бесплатно.

Алекс Бальде. По имеющимся данным, молодой игрок договорился о новом контракте в мае, но до сих пор это соглашение не было официально подписано.

Ламин Ямаль. В силу своего возраста 16-летний футболист может подписать контракт максимум на три года. По последним сообщениям, каталонцы согласовали с ним новый трехлетний контракт, а также соглашение на последующие четыре года.

Маркос Алонсо. Действующее соглашение защитника-ветерана истекает следующим летом, но у «Барсы» есть возможность продлить его еще на год.

Серджи Роберто. Как и у Алонсо, есть опция продления еще на один год.

Жоау Кансело и Жоау Феликс. Оба Жоау перешли в «Барселону» на правах аренды до конца сезона. Оба игрока не имеют права выкупа, потому им придется еще доказать свою нужность клубу и Хави.

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