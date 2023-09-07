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«Мне очень жаль». Камеры засняли, что Хави говорил Альбе после того, как Бальде вытеснил его из основы

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В прошлом сезоне Алехандро Бальде заменил Жорди Альбу в роли основного левого защитника «Барселоны». Но это решение далось Хави нелегко.

В превью документального фильма «Новая эра «Барсы» (2 сезон)» слышно, как Хави почти извиняется перед Альбой в раздевалке во время речи.

'I'm truly sorry': What Xavi told Jordi Alba before he left Barca for Inter Miami

«Если в какой-то момент ты почувствовала разочарование, то мне очень жаль», – сказал Хави. – «Ты мне очень дорог, я восхищаюсь и уважаю тебя. Ты знаешь, что в этом нет ничего личного, но иногда, как тренер, ты должен принимать такие решения».

Вскоре после этого Альба принял решение уйти из «Барсы» в «Интер Майами» по свободному трансферу, хотя срок его контракта истекал в 2024 году.

Сейчас Альба регулярно играет в МЛС вместе с Серджи Бускетсом и Лионелем Месси. Похоже, в конечном счете, это была взаимовыгодная сделка.

3 комментария

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fcb812
почувствовала 🤦🏻‍♂️вы бы хоть проверяли что пишите перед публикацией
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Rachid
Хави вынужден был так сказать Альбе - нужно было так делать- по-другому не обновишь Барсу хотя Альба на тот момент ещё мог тащить и тащил бы..думаю, что всё это было запланировано, потом Буся сам догадался - что пора уходить и освобождать место..
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Ophiomorph
А разве Альбу не из-за высокой з/п и отказа уходить начали на банке мариновать ещё до того как Бальде сверкнул?
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