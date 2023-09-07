В прошлом сезоне Алехандро Бальде заменил Жорди Альбу в роли основного левого защитника «Барселоны». Но это решение далось Хави нелегко.

В превью документального фильма «Новая эра «Барсы» (2 сезон)» слышно, как Хави почти извиняется перед Альбой в раздевалке во время речи.

«Если в какой-то момент ты почувствовала разочарование, то мне очень жаль», – сказал Хави. – «Ты мне очень дорог, я восхищаюсь и уважаю тебя. Ты знаешь, что в этом нет ничего личного, но иногда, как тренер, ты должен принимать такие решения».

Вскоре после этого Альба принял решение уйти из «Барсы» в «Интер Майами» по свободному трансферу, хотя срок его контракта истекал в 2024 году.

Сейчас Альба регулярно играет в МЛС вместе с Серджи Бускетсом и Лионелем Месси. Похоже, в конечном счете, это была взаимовыгодная сделка.