FC BARCELONA
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«Я спокоен, за исключением одной позиции». Хави рассказал об уязвимости состава «Барсы»

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Этим летом «Барселона» подписала пять игроков, включая двух полузащитников Илкая Гюндогана и Ориоля Ромеу. Однако Хави считает, что необходимо дополнительное усиление.

«Я спокоен», – сказал Хави в интервью DAZN. – «За исключением позиции опорного полузащитника, у нас есть по два игрока на каждую позицию. Это был большое трансферное окно для нас».

Глубину состава «Барсы» после летних трансферов можно увидеть на этой картинке.

Учитывая слова Хави, «Барселона» вполне может удивить всех в январе громким трансфером.

4 комментария

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Hella black
Дай Бог здоровья Френки,этот парень и в защите может сыграть в случае чего.
+19
-2
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Серж Ск
Да, если Роке придет зимой, то кроме опорника (если травмируется Ромео), в принципе играть есть кем.
+4
-2
+2
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Олег Петров
Ответ бенедикт
Громкий трансфер без денег вряд ли возможен, вот, например, Киммих было бы очень громко!
киммих стал бы идеальным дополнением к нашей молодёжи.
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