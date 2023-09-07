Этим летом «Барселона» подписала пять игроков, включая двух полузащитников Илкая Гюндогана и Ориоля Ромеу. Однако Хави считает, что необходимо дополнительное усиление.

«Я спокоен», – сказал Хави в интервью DAZN. – «За исключением позиции опорного полузащитника, у нас есть по два игрока на каждую позицию. Это был большое трансферное окно для нас».

Глубину состава «Барсы» после летних трансферов можно увидеть на этой картинке.

Учитывая слова Хави, «Барселона» вполне может удивить всех в январе громким трансфером.