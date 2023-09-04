7 комментариев

Действительно впечатляет.

Несмотря на все финансовые трудности, «Барселона» провела хорошую летнюю трансферную кампанию. Кроме Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу в команду пришли Илкай Гюндоган, Жоау Канселу, Жоау Феликс.

Однако пока Хави не может рассчитывать на всех лучших игроков: Рональд Араухо и Педри получили травмы и пропустят около месяца.

Болельщики выбрали лучший стартовый состав «Барселоны», если бы все игроки были бы здоровы и в форме. Вот что получилось:

«Барса» XI: Тер Стеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Ромеу, Де Йонг, Рафинья, Левандовски, Феликс.

Как бы вы оценили такой состав, кого бы добавили, а кого убрали? Пишите в комментариях.