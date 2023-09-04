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Лапорта собрал мощную команду. Как выглядела бы старт «Барселоны», если бы все игроки были здоровы

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Жоау Канселу Жоау Канселу
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Жоау Феликс Жоау Феликс
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
Футбол Футбол

Действительно впечатляет.

Несмотря на все финансовые трудности, «Барселона» провела хорошую летнюю трансферную кампанию. Кроме Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу в команду пришли Илкай Гюндоган, Жоау Канселу, Жоау Феликс.

Однако пока Хави не может рассчитывать на всех лучших игроков: Рональд Араухо и Педри получили травмы и пропустят около месяца.

Болельщики выбрали лучший стартовый состав «Барселоны», если бы все игроки были бы здоровы и в форме. Вот что получилось:

«Барса» XI: Тер Стеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Ромеу, Де Йонг, Рафинья, Левандовски, Феликс.

Как бы вы оценили такой состав, кого бы добавили, а кого убрали? Пишите в комментариях.

7 комментариев

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Dinar Ibragimov
"Если бы все игроки были бы здоровы"
В таком случае вопрос, а где тогда Педри и Араухо? Какие Феликс и Кристенсен? И если это состав лучших, я бы вместо Ромеу поставил Гави, а Гюндогана переместил в опорку.
+23
0
+23
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Бакытжан Оразхан
Ответ Dinar Ibragimov
"Если бы все игроки были бы здоровы" В таком случае вопрос, а где тогда Педри и Араухо? Какие Феликс и Кристенсен? И если это состав лучших, я бы вместо Ромеу поставил Гави, а Гюндогана переместил в опорку.
Согласен, но вместо Феликса Гави, вместо Ромеу Педри, и Гюндоган конечно в опорку
+4
0
+4
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dadahandadahan3@gmail.com
Гюндоган Де Йонг Гави//Рафинья Лева (Ямаль может)-?
+2
0
+2
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Alexander Sragovich
Ответ Бакытжан Оразхан
Согласен, но вместо Феликса Гави, вместо Ромеу Педри, и Гюндоган конечно в опорку
Гюндоган опорником почти не играл
+1
0
+1
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Karpikoff
Ответ Alexander Sragovich
Гюндоган опорником почти не играл
в БД ещё как играл, и очень даже хорошо
+1
0
+1
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Alexander Sragovich
Ответ Бакытжан Оразхан
Согласен, но вместо Феликса Гави, вместо Ромеу Педри, и Гюндоган конечно в опорку
педри опорником?🤣
+1
-1
0
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San San
Ответ Dinar Ibragimov
"Если бы все игроки были бы здоровы" В таком случае вопрос, а где тогда Педри и Араухо? Какие Феликс и Кристенсен? И если это состав лучших, я бы вместо Ромеу поставил Гави, а Гюндогана переместил в опорку.
приятная головная боль для тренера выбирать кого ставить из такого списка игроков!
0
0
0
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