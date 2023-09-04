7 комментариев

Лапорта собрал мощную команду. Как выглядела бы старт «Барселоны», если бы все игроки были здоровы
Действительно впечатляет.
Несмотря на все финансовые трудности, «Барселона» провела хорошую летнюю трансферную кампанию. Кроме Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу в команду пришли Илкай Гюндоган, Жоау Канселу, Жоау Феликс.
Однако пока Хави не может рассчитывать на всех лучших игроков: Рональд Араухо и Педри получили травмы и пропустят около месяца.
Болельщики выбрали лучший стартовый состав «Барселоны», если бы все игроки были бы здоровы и в форме. Вот что получилось:
«Барса» XI: Тер Стеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Ромеу, Де Йонг, Рафинья, Левандовски, Феликс.
Как бы вы оценили такой состав, кого бы добавили, а кого убрали? Пишите в комментариях.
В таком случае вопрос, а где тогда Педри и Араухо? Какие Феликс и Кристенсен? И если это состав лучших, я бы вместо Ромеу поставил Гави, а Гюндогана переместил в опорку.