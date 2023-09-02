По некоторым данным, Хави был против подписания Жоау Феликса, а президент «Барселоны» Жоан Лапорта настаивал на его переходе.

На вопрос о том, вписывается ли 23-летний футболист в его планы, главный тренер каталонцев ответил следующее:

«Он подходит нам на сто процентов. Это игрок, который всегда нравился нам, а не только президенту. У него есть природный талант, он может играть на позиции девятки и слева, а также адаптироваться справа. Он может очень помочь нам в этом сезоне.

Мы собираемся относиться к нему, как к любым другим игрокам. Мы постараемся помочь ему быть на высоте.

Это уже произошло с Обамеянгом, и он был образцовым игроком. Мы стараемся успокоить его и относиться к нему с уважением. При хорошем отношении все будут счастливы».