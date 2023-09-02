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«Он подходит на 100%». Хави объяснил, почему трансфер Феликса – не только желание Лапорты

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По некоторым данным, Хави был против подписания Жоау Феликса, а президент «Барселоны» Жоан Лапорта настаивал на его переходе.

На вопрос о том, вписывается ли 23-летний футболист в его планы, главный тренер каталонцев ответил следующее:

«Он подходит нам на сто процентов. Это игрок, который всегда нравился нам, а не только президенту. У него есть природный талант, он может играть на позиции девятки и слева, а также адаптироваться справа. Он может очень помочь нам в этом сезоне.

Мы собираемся относиться к нему, как к любым другим игрокам. Мы постараемся помочь ему быть на высоте.

Это уже произошло с Обамеянгом, и он был образцовым игроком. Мы стараемся успокоить его и относиться к нему с уважением. При хорошем отношении все будут счастливы».

IN PICS: Barcelona unveil new signings Joao Cancelo and Joao Felix - Barca Blaugranes

3 комментария

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Barcelonafun
А Обама же и вправду расцвел тогда, может и у Фелиша получится)
+15
-1
+14
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прощай Роналду
В Атлетико и Рональдиньо был бы Феликсом
+6
0
+6
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Alexlagodny
Посмотрим. Удачи!
+1
0
+1
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