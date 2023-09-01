«Барса» определилась с номерами на этот сезон – Феликс взял новый, Канселу забрал легендарный
Трансферное окно завершилось и теперь мы знаем всех игроков «Барсы» на этот сезон. Более того, мы знаем почти все номера.
#1. Марк-Андре тер Стеген
#2. Жоау Канселу
#3. Алехандро Бальде
#4. Рональд Араухо
#5. Иньиго Мартинес
#6. Гави
#7. Ферран Торрес
#8. Педри
#9. Роберт Левандовски
#11. Рафинья
#13. Иньяки Пена
#14. Жоау Феликс
#15. Андреас Кристенсен
#17. Маркос Алонсо
#18. Ориоль Ромеу
#20. Серджи Роберто
#21. Френки де Йонг
#22. Илкай Гюндоган
#23. Жюль Кунде
#27. Ламин Ямаль
Жоао Кансело получил знаковый №2, который в прошлом носили Дани Алвес и Рональд Куман.
Номера 10, 12, 16, 19, 24 в этом сезоне никто не взял. Однако все может измениться, когда Ламин Ямаль подпишет новый контракт с «Барсой» и будет чаще появляться в старте.
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