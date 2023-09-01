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«Барса» определилась с номерами на этот сезон – Феликс взял новый, Канселу забрал легендарный

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Трансферное окно завершилось и теперь мы знаем всех игроков «Барсы» на этот сезон. Более того, мы знаем почти все номера.

Joao Felix and Joao Cancelo signed for Barca and registered with La Liga

#1. Марк-Андре тер Стеген

#2. Жоау Канселу

#3. Алехандро Бальде

#4. Рональд Араухо

#5. Иньиго Мартинес

#6. Гави

#7. Ферран Торрес

#8. Педри

#9. Роберт Левандовски

#11. Рафинья

#13. Иньяки Пена

#14. Жоау Феликс

#15. Андреас Кристенсен

#17. Маркос Алонсо

#18. Ориоль Ромеу

#20. Серджи Роберто

#21. Френки де Йонг

#22. Илкай Гюндоган

#23. Жюль Кунде

#27. Ламин Ямаль

Жоао Кансело получил знаковый №2, который в прошлом носили Дани Алвес и Рональд Куман.

Номера 10, 12, 16, 19, 24 в этом сезоне никто не взял. Однако все может измениться, когда Ламин Ямаль подпишет новый контракт с «Барсой» и будет чаще появляться в старте.

1 комментарий

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Игорь Климов
Всем игрокам Барселоны удачи!
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