FC BARCELONA
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📸🎥 Один Жоау хорошо, два – еще лучше! «Барса» представила Канселу и Феликса в качестве новичков команды

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В последний день работы трансферного окна «Барселона» подписала двух Жоау – Канселу и Феликса. В соцсетях уже появились забавные мемы о каталонских тезках.

Презентовали португальцев в один день. Первым «отстрелялся» экс-игрок «Атлетико».

Феликс показал, что может делать с мячом.

Второй пошел!

Канселу тоже продемонстрировал свои скиллы.

Двое из ларца.

Довольны португальским усилением «Барсы»?

16 комментариев

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Бускетс это позиция
При Лапорте игроки хоть мяч чеканить умеют на презентациях, как вспомню презентации Дембеле, Бретуейта и Деста даже не знаю смеятся или плакать больше хочется)
+36
0
+36
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gtj42s2xnw
Пока глаз радует именами, остается все на деле доказать) удачи Дабл Жоанам)
+29
0
+29
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Rachid
Барса пока только время на презентации сэкономила, представляя двоих португальцев за 1 раз.
В самое ближайшее игровое время будет ясно - что лучше по одному или сразу два Жоао:))))
+13
-1
+12
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Леван Сиукаев
не зря, как то Матеус сказал,<< подписивать игроков без денег,умеет только Барселона >>
+5
0
+5
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Hella black
Барса укомплектована 💪🏼 ждём супер сезон 🤩
+3
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Сэмвел Тарли
Ответ Бускетс это позиция
При Лапорте игроки хоть мяч чеканить умеют на презентациях, как вспомню презентации Дембеле, Бретуейта и Деста даже не знаю смеятся или плакать больше хочется)
Мостовой, это ты?
+2
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+2
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TumanBay
Надеюсь выдадут свой лучший сезон оба. Удачи и без травм.
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кто-то
Наконец-то хорошее усиление. В команде появился ещё один хороший атакующий игрок и единственный хороший пз))
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Павел Цуприков
Очень их ждал, у Барсы давно не было толкового правого защитника после ухода Дани, кто только там не был за эти годы но всё тщетно, ну и после ухода Дембеле и Фати нужен был ктото молодой и перспективный на замену, если в скорости он проиграет Усману то дриблинг и удар у него не хуже, в целом трансферное лето можно назвать успешным, если про Ромеу можно сказать что чувак на фарте в Барсу залетел то Гюндо, Феликс и Канселу чистое усиление на проблемные позиции, главное их теперь встроить)))
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Маратбек Абакиров
не смотря на свою примитивность! но комикс мем мне зашел)
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Atash Yoldashow
Как же хочется видеть кого то другого на место Левандовсского
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Ramil Usmanov
В Добрый Путь, ребята!
Барса - вперёд!
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akbar.sobirdzhonov@bk.ru
Сначала Барса усиливалась только испанцами, тогда она была лучшей в мире, и в мир пришла та самая легендарная команда 2008-12, потом был какой-то акцент на латиносов, в частности бразильцев, Ней, Рафинья, Алвес, тогда Барса играла неплохо, потом полностью на французах: Умтити, Дембеле, Тодибо, Лангле, Гризманн. Барса тогда провалилась по полной. Потом был акцент на голландцев, провально, остался только Де Йонг. Вот теперь две звезды португальского футбола. Надеюсь хоть у них получится
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predMBAPPE
Ответ gtj42s2xnw
Пока глаз радует именами, остается все на деле доказать) удачи Дабл Жоанам)
Прям батл Тоц и дабл Драгон)))
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Бускетс это позиция
Ответ Сэмвел Тарли
Мостовой, это ты?
он самый)
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