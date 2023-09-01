16 комментариев

В последний день работы трансферного окна «Барселона» подписала двух Жоау – Канселу и Феликса. В соцсетях уже появились забавные мемы о каталонских тезках.

Презентовали португальцев в один день. Первым «отстрелялся» экс-игрок «Атлетико».

Феликс показал, что может делать с мячом.

Второй пошел!

Канселу тоже продемонстрировал свои скиллы.

Двое из ларца.

Довольны португальским усилением «Барсы»?