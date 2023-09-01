16 комментариев

📸🎥 Один Жоау хорошо, два – еще лучше! «Барса» представила Канселу и Феликса в качестве новичков команды
В последний день работы трансферного окна «Барселона» подписала двух Жоау – Канселу и Феликса. В соцсетях уже появились забавные мемы о каталонских тезках.
Презентовали португальцев в один день. Первым «отстрелялся» экс-игрок «Атлетико».
Феликс показал, что может делать с мячом.
Второй пошел!
Канселу тоже продемонстрировал свои скиллы.
Двое из ларца.
Довольны португальским усилением «Барсы»?
В самое ближайшее игровое время будет ясно - что лучше по одному или сразу два Жоао:))))
Барса - вперёд!