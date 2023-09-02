10 комментариев

«Барса» провела неплохую работу в летнее трансферное окно. В последний день каталонцы подписали двух Жоау – Канселу и Феликса.

Скоро мы увидим парней в новенькой форме «блауграны». Клуб представил третий комплект.

Комплект на 100% сделан из пластиковых бутылок, которые перерабатывают, чтобы получить очень тонкую нить и ткань, обеспечивающую наилучшие спортивные результаты с минимально возможным воздействием на окружающую среду.

Джерси выполнено в светло-голубом цвете, олицетворяющим вдохновение и творчество, пишет официальный сайт «блауграны».

В этом сезоне форма «Барсы» наполнена смыслом. Основной комплект отдает дань уважения женской команде, выездная форма отсылает к Йохану Кройффу.

А при создании третьего комплекта разработчики вдохновлялись юными игроками каталонцев. Дизайн отсылает к подающему надежды новому поколению молодых спортсменов из «Ла Масии», указано на сайте «Барсы».

В новеньком комплекте подопечные Хави сыграют совсем скоро – 3 сентября в матче против «Осасуны». Форму уже можно приобрести в официальных магазинах «блауграны».

Как вам дизайн третьего комплекта?