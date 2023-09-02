FC BARCELONA
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«Барселона» представила третий комплект формы из переработанных пластиковых бутылок. Дизайнеры вдохновлялись «Ла Масией»

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«Барса» провела неплохую работу в летнее трансферное окно. В последний день каталонцы подписали двух Жоау – Канселу и Феликса.

Скоро мы увидим парней в новенькой форме «блауграны». Клуб представил третий комплект.

Комплект на 100% сделан из пластиковых бутылок, которые перерабатывают, чтобы получить очень тонкую нить и ткань, обеспечивающую наилучшие спортивные результаты с минимально возможным воздействием на окружающую среду. 

Джерси выполнено в светло-голубом цвете, олицетворяющим вдохновение и творчество, пишет официальный сайт «блауграны».

В этом сезоне форма «Барсы» наполнена смыслом. Основной комплект отдает дань уважения женской команде, выездная форма отсылает к Йохану Кройффу.

А при создании третьего комплекта разработчики вдохновлялись юными игроками каталонцев. Дизайн отсылает к подающему надежды новому поколению молодых спортсменов из «Ла Масии», указано на сайте «Барсы». 

В новеньком комплекте подопечные Хави сыграют совсем скоро – 3 сентября в матче против «Осасуны». Форму уже можно приобрести в официальных магазинах «блауграны».

Как вам дизайн третьего комплекта?

10 комментариев

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barca1899messi
красивая форма цвет Очень прикольный
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predMBAPPE
Как эта одежда может обеспечить лучший результат если это пластик который не пропускает воздух! Кожа и тело должны дышать, вот тогда будет игроку хорошо и комфортно добиваться результата👍🏻
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Kaloyan Yalamov
Хорошая, дизайн и цвета отлично смотрятся. В общем, непотопляемая и по цвету и по материалу.
Вот только слова про пластик и минимальное влияние на окружающую среду как-то не к месту. С другой стороны что еще могли бы сказать в рекламе Найки.
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Rachid
Смотрится конечно же отлично - только чистая синтетика - даже не бегая по полю игроки будут потеть, как кони:))
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Концепт сделать форму именно из бутылок вдохновлён тем самым моментом с брошенной бутылкой в матче с Валенсией, когда каталонцы попадали как прямого попадания рпг.
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Маратбек Абакиров
самая лучшая после желтой формы! хочу футболку из мусора)
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Mirhodi Mirfayziev
как же противная форма как и сам клуб
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Wolfy777
Ответ predMBAPPE
Как эта одежда может обеспечить лучший результат если это пластик который не пропускает воздух! Кожа и тело должны дышать, вот тогда будет игроку хорошо и комфортно добиваться результата👍🏻
а он прям сплошной, как и бутылка, да?))
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predMBAPPE
Ответ Wolfy777
а он прям сплошной, как и бутылка, да?))
А ты купи её натурал и пробегись, потом одень хрень за 300р из обычного хлопка и проверь ощущение
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