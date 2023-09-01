29 комментариев

«Барса» зарегистрировала еще 4 новичков. У Феликса – новый номер!
«Барселона» зарегистрировала на сезон Ла Лиги Алехандро Бальде, Жоау Феликса, Иньиго Мартинеса и Жоау Канселу.
Бальде получил майку под номером 3, Феликс – под номером 14. А вот Канселу и Мартинес пока не получили номер. Все они будут доступны для Хави в это воскресенье, когда каталонцы встретятся с «Осасуной» на выезде.
это очередной мощнейший удар по мордам хейтеров Барселоны.
утро у них явно не задалось
посмотрим,как это будет выглядеть на практике...
виска Барса!
А за то ,как он поступил с Месси, причём дважды.
ведь он знал изначально, что он не будет его подписывать и не будет его оставлять, но он воспользовался любовью болельщиков к Месси и дважды нас, Я имею в виду болельщиков, ПОИМЕЛ!!!
Главное, чтобы Барсе от этого было только лучше