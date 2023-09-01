29 комментариев

«Барселона» зарегистрировала на сезон Ла Лиги Алехандро Бальде, Жоау Феликса, Иньиго Мартинеса и Жоау Канселу.

Бальде получил майку под номером 3, Феликс – под номером 14. А вот Канселу и Мартинес пока не получили номер. Все они будут доступны для Хави в это воскресенье, когда каталонцы встретятся с «Осасуной» на выезде.