FC BARCELONA
Блог

«Барса» зарегистрировала еще 4 новичков. У Феликса – новый номер!

Алекс Бальде Алекс Бальде
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Жоау Канселу Жоау Канселу
Жоау Феликс Жоау Феликс
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Барселона» зарегистрировала на сезон Ла Лиги Алехандро Бальде, Жоау Феликса, Иньиго Мартинеса и Жоау Канселу.

Бальде получил майку под номером 3, Феликс – под номером 14. А вот Канселу и Мартинес пока не получили номер. Все они будут доступны для Хави в это воскресенье, когда каталонцы встретятся с «Осасуной» на выезде.

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊
это очередной мощнейший удар по мордам хейтеров Барселоны.
+71
-8
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Барселона принимает правильные решения, респект!
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Шикарная новость, для хейтеров мы ещё Кундэ незарегистрировали
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kaloyan Yalamov
Ответ Игорь Климов
Барселона принимает правильные решения, респект!
Не во всем лучшие, но по-возможностям и возможным перспективам хорошие и со взглядом на будущее. Но и риска хватает. Главное, что в игре и идем вперед.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Kaloyan Yalamov
Не во всем лучшие, но по-возможностям и возможным перспективам хорошие и со взглядом на будущее. Но и риска хватает. Главное, что в игре и идем вперед.
Всё относительно, но после дорогих и провальных трансферов, Барселона в правильном направлении.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Отличная работа! 👌👌👌👌 Аууу.. крикуны ? где вы? в окопах сидите?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Ответ arajanarm
Канселу -2, Мартинес - 5
Номера раздаешь?)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arajanarm
Канселу -2, Мартинес - 5
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Poddybnii.VID
Не завидую фанам Осасуны😅
утро у них явно не задалось
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
Ответ Артем Русанов
Комментарий скрыт
Ты о чём сейчас я не сказал что теперь мы выиграем ла Лигу там или Лигу чемпионов это мощнейший удар по мордам хейтеров имеется в виду что они говорили что Барса никого не сможет зарегистрировать никого не сможет продать никого не сможет купить пока что все эти Крикуны играет за команду " отца Суна"!!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Шикарная новость, если в ЛЧ также будет везти и дальше то ждём требл😎
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Ответ Маратбек Абакиров
с прошлого года нам нергейра помогает что бы Кунде за нас играл...
Это само собой, ужас и шары то мы нагреваем
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маратбек Абакиров
Ответ Вячеслав Новиков
Это само собой, ужас и шары то мы нагреваем
в этом году негрейра организовал легкую группу и чем Негрейра не шутит, мопожет нам выиграл ЛЧ )) ну а если серьезно, то смотрю на презентацию обоих Жоао и говорю отличное ТО однако!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
Ответ Дороф
В таком случае я за себя спокоен.
Я за тебя рад
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Нотарев
Ответ Aymammet Baylyyew
мне очень интересно кто десятку получить самый достойный Де енг но и его любимый номер 21
Может Роке дадут? Или Гюндогану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arkadios Avgitidis
Ответ Игорь Климов
Барселона принимает правильные решения, респект!
учитывая реальность, верно,очень даже неплохие...
посмотрим,как это будет выглядеть на практике...
виска Барса!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Ответ Маратбек Абакиров
в этом году негрейра организовал легкую группу и чем Негрейра не шутит, мопожет нам выиграл ЛЧ )) ну а если серьезно, то смотрю на презентацию обоих Жоао и говорю отличное ТО однако!
Полностью согласен, я очень рад за команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ barca1899messi
👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊 это очередной мощнейший удар по мордам хейтеров Барселоны.
В таком случае я за себя спокоен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
Ответ Шем
У всех клубов болельщики пишут о том, что рады трансферу, а болельщики рычага «удар по мордам хейтеров». Ну настоящие 🤡.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
Ответ Вячеслав Пустохин
Самое ужасное, что клуб и Лапорту критикуют глоры самой же Барселоны. А Лапорта - красавчик, тихо-медленно достигает целей.
Смотри, я тоже болельщик Барселоны и я тоже критикую Лапорту, но не за то, что он сейчас творит, за это ему большой Респект и уважуха!!!!
А за то ,как он поступил с Месси, причём дважды.
ведь он знал изначально, что он не будет его подписывать и не будет его оставлять, но он воспользовался любовью болельщиков к Месси и дважды нас, Я имею в виду болельщиков, ПОИМЕЛ!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Пустохин
Ответ barca1899messi
👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊 это очередной мощнейший удар по мордам хейтеров Барселоны.
Самое ужасное, что клуб и Лапорту критикуют глоры самой же Барселоны. А Лапорта - красавчик, тихо-медленно достигает целей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barca1899messi
Ну ничего, позавтракают дома.
Главное, чтобы Барсе от этого было только лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Очень хорошая новость- теперь только зимой бразилец Витор Роке подъедет и всё полная обойма - вперёд за титулами!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yslam Kerimmuhammedow
Жаль конечно что Эрик Гарсия ушел учитывая частые травмы Араухо и Кристенсена, да в центре есть кому сыграть но Гарсия мог еще и на опорной позиции поиграть, а Феликс то что нужно барсе так как он может сыграть и в центре и слева, Канселу тоже добавит качества в защите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Капалкин
барса просто гениально сработало на рынке! Браво!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий