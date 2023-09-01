17 комментариев

FC BARCELONA
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Очень насыщенное лето «Барсы». Подписали 6, продали 16 – собрали все вместе

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Это было насыщенное лето! Трансферное окно официально завершено, давайте взглянем на сделки «Барселоны».

Пришли

Витор Роке (33 млн евро). Молодой нападающий был подписан из «Паранаэнсе». Он присоединится к каталонцам в январе.

Ориоль Ромеу (3,4 млн евро). Полузащитник был приобретен у «Жироны».

Жоау Канселу (аренда). Португалец все-таки приехал но до конца сезона.

João Cancelo joins FC Barcelona

Жоау Феликс (аренда). То же самое касается и этого португальца, который настойчиво добивался перехода в «Барсу».

Илкай Гюндоган (БЕСПЛАТНО). Немец приехал после истечения контракта с «Ман Сити».

Иньиго Мартинес (БЕСПЛАТНО). «Бильбао» понимал, что не удержит защитника.

Ушли

Усман Дембеле (50,4 млн евро). Вингер выполнил условие об освобождении и перешел в «ПСЖ».

Антуан Гризманн (20 млн евро). Нападающий окончательно покинул «Барсу» после двухлетней аренды.

Франк Кессиэ (12,5 млн евро). Полузащитник отправился в Саудовскую Аравию, на него не рассчитывал Хави.

Нико Гонсалес (8,4 млн евро). Полузащитник перешел в «Порту».

Абде (7,5 млн евро). Марокканца внезапно отпустили в «Реал Бетис».

Франсишку Тринкау (7 млн евро). «Спортинг» включил опцию обязательного выкупа нападающего.

Ансу Фати (аренда). Нападающий перешел в «Брайтон» до конца сезона.

Эрик Гарсия (аренда). Центральный защитник перешел в «Жирону».

Клеман Лангле (аренда). Француз подписал контракт с «Астон Виллой» до конца сезона-2023/24.

Серджиньо Дест (аренда). «Барса» отдала правого защитника в аренду на год в ПСВ.

Хулиан Араухо (LOAN). Правый защитник был отправлен в «Лас-Пальмас».

Пабло Торре (аренда). «Жирона» получила перспективного полузащитника.

Серджи Бускетс (БЕСПЛАТНО). Легенда подписал контракт с «Майми».

Жорди Альба (БЕСПЛАТНО). Альба тоже поехал к Месси.

Самюэль Умтити (БЕСПЛАТНО). Защитник вернулся во Францию и подписал контракт с «Лиллем».

Алекс Кольядо (свободен). Атакующий полузащитник перешел в «Реал Бетис».

17 комментариев

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Вячеслав Новиков
В принципе то получилось отличное, только вот Лангле и Дест дамокловым мечом повисли, их врядли выкупят
+27
0
+27
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Олег М
Ну что же, ждём-с что из этого получится
+5
0
+5
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ЧИКО
Полтора месяца назад,я был очень зол, из за сложившихся обстоятельств в Барсе. Несколько раз написал критические комментарии в адрес Лапорты. Тогда я сказал, что если в конце трансферного окна мои взгляды на работу Лапорты будут не правильными, я признаю это перед всеми. И вот сегодня хочу сказать, что в этом трансферном окне, Лапорта провёл отличную работу!!!! Я очень рад и поздравляю всех с достойным составом в этом сезоне. Состав составом, но победы просто так не даются. Я уверен, что все игроки и тренеры проведут большую работу и команда достигнет достойных результатов!
+5
-1
+4
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Игорь Климов
Вполне отлично прошло это ТО для Барселоны.
+8
-5
+3
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TumanBay
Неплохую банду сколотили на сезон,с учетом прихода Роке зимой. Но вот эти годовые аренды не люблю я... Ладно бы с опцией выкупа были..
+3
0
+3
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jackson_07
Из всех кто ушел окончательно больше всех жаль Нико Гонсалеса, он реально очень перспективный и думаю смог бы заменить Бускетса, но надеюсь у Барса есть право выкупа если парень раскроется.
+3
-1
+2
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Вячеслав Новиков
Ответ Fluffy^Gansta`
Деста вроде бы с правом выкупа? А вот Лангле да. Был уверен, что после Тоттенхема его выкупят. Играл-то неплохо
Дест да с правом выкупа, вопрос выкупят ли
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Алекс Самойлов
Ответ Серж Ск
Роке скорее всего придет летом 2024
нет , зимой придет . так как чемпионат Бразилии уже закончится
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Fluffy^Gansta`
Ответ Вячеслав Новиков
В принципе то получилось отличное, только вот Лангле и Дест дамокловым мечом повисли, их врядли выкупят
Деста вроде бы с правом выкупа? А вот Лангле да. Был уверен, что после Тоттенхема его выкупят. Играл-то неплохо
+1
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Strawberry Dictator
За оформление минус, нечитабельно. Делайте инфографику лучше
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Еще бы Лангле, Деста, розововолосого Араухо сплавить за деньги, вообще шикарно получилось бы. Балбеса Дембеле даже вспоминать неохота.
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predMBAPPE
Лангле бы ещё с Дестом официально продать хоть за чирик и шик
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Константин Капалкин
Так легко они подписали таких игроков..... Хави респект!
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Тимур Абдинаимов
Мне кажется клуб будет набирать скорость ближе к феврале
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кто-то
Надеюсь, если не на проход в позднюю стадию плей офф ЛЧ, то точно на ЛА Лигу, вполне можем
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Серж Ск
Ответ TumanBay
Неплохую банду сколотили на сезон,с учетом прихода Роке зимой. Но вот эти годовые аренды не люблю я... Ладно бы с опцией выкупа были..
Роке скорее всего придет летом 2024
+1
-1
0
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& Co1366
Лангле & Дест берут пример с Мутити - уйти бесплатно, СА.
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