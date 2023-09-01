17 комментариев

Очень насыщенное лето «Барсы». Подписали 6, продали 16 – собрали все вместе
Это было насыщенное лето! Трансферное окно официально завершено, давайте взглянем на сделки «Барселоны».
Пришли
Витор Роке (33 млн евро). Молодой нападающий был подписан из «Паранаэнсе». Он присоединится к каталонцам в январе.
Ориоль Ромеу (3,4 млн евро). Полузащитник был приобретен у «Жироны».
Жоау Канселу (аренда). Португалец все-таки приехал но до конца сезона.
Жоау Феликс (аренда). То же самое касается и этого португальца, который настойчиво добивался перехода в «Барсу».
Илкай Гюндоган (БЕСПЛАТНО). Немец приехал после истечения контракта с «Ман Сити».
Иньиго Мартинес (БЕСПЛАТНО). «Бильбао» понимал, что не удержит защитника.
Ушли
Усман Дембеле (50,4 млн евро). Вингер выполнил условие об освобождении и перешел в «ПСЖ».
Антуан Гризманн (20 млн евро). Нападающий окончательно покинул «Барсу» после двухлетней аренды.
Франк Кессиэ (12,5 млн евро). Полузащитник отправился в Саудовскую Аравию, на него не рассчитывал Хави.
Нико Гонсалес (8,4 млн евро). Полузащитник перешел в «Порту».
Абде (7,5 млн евро). Марокканца внезапно отпустили в «Реал Бетис».
Франсишку Тринкау (7 млн евро). «Спортинг» включил опцию обязательного выкупа нападающего.
Ансу Фати (аренда). Нападающий перешел в «Брайтон» до конца сезона.
Эрик Гарсия (аренда). Центральный защитник перешел в «Жирону».
Клеман Лангле (аренда). Француз подписал контракт с «Астон Виллой» до конца сезона-2023/24.
Серджиньо Дест (аренда). «Барса» отдала правого защитника в аренду на год в ПСВ.
Хулиан Араухо (LOAN). Правый защитник был отправлен в «Лас-Пальмас».
Пабло Торре (аренда). «Жирона» получила перспективного полузащитника.
Серджи Бускетс (БЕСПЛАТНО). Легенда подписал контракт с «Майми».
Жорди Альба (БЕСПЛАТНО). Альба тоже поехал к Месси.
Самюэль Умтити (БЕСПЛАТНО). Защитник вернулся во Францию и подписал контракт с «Лиллем».
Алекс Кольядо (свободен). Атакующий полузащитник перешел в «Реал Бетис».
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