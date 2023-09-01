17 комментариев

Это было насыщенное лето! Трансферное окно официально завершено, давайте взглянем на сделки «Барселоны».

Пришли

Витор Роке (33 млн евро). Молодой нападающий был подписан из «Паранаэнсе». Он присоединится к каталонцам в январе.

Ориоль Ромеу (3,4 млн евро). Полузащитник был приобретен у «Жироны».

Жоау Канселу (аренда). Португалец все-таки приехал но до конца сезона.

Жоау Феликс (аренда). То же самое касается и этого португальца, который настойчиво добивался перехода в «Барсу».

Илкай Гюндоган (БЕСПЛАТНО). Немец приехал после истечения контракта с «Ман Сити».

Иньиго Мартинес (БЕСПЛАТНО). «Бильбао» понимал, что не удержит защитника.

Ушли

Усман Дембеле (50,4 млн евро). Вингер выполнил условие об освобождении и перешел в «ПСЖ».

Антуан Гризманн (20 млн евро). Нападающий окончательно покинул «Барсу» после двухлетней аренды.

Франк Кессиэ (12,5 млн евро). Полузащитник отправился в Саудовскую Аравию, на него не рассчитывал Хави.

Нико Гонсалес (8,4 млн евро). Полузащитник перешел в «Порту».

Абде (7,5 млн евро). Марокканца внезапно отпустили в «Реал Бетис».

Франсишку Тринкау (7 млн евро). «Спортинг» включил опцию обязательного выкупа нападающего.

Ансу Фати (аренда). Нападающий перешел в «Брайтон» до конца сезона.

Эрик Гарсия (аренда). Центральный защитник перешел в «Жирону».

Клеман Лангле (аренда). Француз подписал контракт с «Астон Виллой» до конца сезона-2023/24.

Серджиньо Дест (аренда). «Барса» отдала правого защитника в аренду на год в ПСВ.

Хулиан Араухо (LOAN). Правый защитник был отправлен в «Лас-Пальмас».

Пабло Торре (аренда). «Жирона» получила перспективного полузащитника.

Серджи Бускетс (БЕСПЛАТНО). Легенда подписал контракт с «Майми».

Жорди Альба (БЕСПЛАТНО). Альба тоже поехал к Месси.

Самюэль Умтити (БЕСПЛАТНО). Защитник вернулся во Францию и подписал контракт с «Лиллем».

Алекс Кольядо (свободен). Атакующий полузащитник перешел в «Реал Бетис».