FC BARCELONA
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📹 Канселу и Феликс уже прибыли в Барселону. В ближайшее время будет официально объявлено о переходах

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Видеофакт.

Болельщикам «Барселоны» посчастливилось снять на телефон видео рядом с автомобилем, в котором находились сразу двое новичков клуба − Жоау Феликс и Жоау Канселу.

Какое-то время игроки пытались скрыться в тени, но оба поняли, что это бесполезно. И Канселу, и Феликс показали назойливым фанатам большие пальцы.

Как уже стало известно несколько дней назад, оба игрока окажутся в каталонском клубе в годовой аренде. Сегодня «Атлетико» объявил о том, что продляет контракт с Жоау Феликсом на новых условиях до 2028 года. Это делается для того, чтобы мадридский клуб мог распределить расходы на амортизацию на большее количество лет. Перед арендой в «Челси» «матрасники» уже проворачивали то же самое.

Сегодня появлялся информация, что «Бавария» в последний момент пыталась перехватить Канселу у «Барселоны», но у нее это сделать не удалось.

6 комментариев

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Вячеслав Новиков
Добро пожаловать, уверен вы сделаете команду лучше
+31
0
+31
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Avazbek Rasulov
Лапортано молодец. Два в одном))
+25
0
+25
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Guvanc_S
два Жоау, два португальца👍🏼
+4
0
+4
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Sobirovich Tttt
эффект деку
+1
0
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