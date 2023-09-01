Видеофакт.

Болельщикам «Барселоны» посчастливилось снять на телефон видео рядом с автомобилем, в котором находились сразу двое новичков клуба − Жоау Феликс и Жоау Канселу.

Какое-то время игроки пытались скрыться в тени, но оба поняли, что это бесполезно. И Канселу, и Феликс показали назойливым фанатам большие пальцы.

Как уже стало известно несколько дней назад, оба игрока окажутся в каталонском клубе в годовой аренде. Сегодня «Атлетико» объявил о том, что продляет контракт с Жоау Феликсом на новых условиях до 2028 года. Это делается для того, чтобы мадридский клуб мог распределить расходы на амортизацию на большее количество лет. Перед арендой в «Челси» «матрасники» уже проворачивали то же самое.

Сегодня появлялся информация, что «Бавария» в последний момент пыталась перехватить Канселу у «Барселоны», но у нее это сделать не удалось.