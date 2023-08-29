11 комментариев

Эрик Гарсия заявил Хави, что хочет уйти в аренду, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Защитник хочет присоединиться к «Жироне», но также рассматривает «Бетис».

«Барселона» хочет сохранить игрока. В клубе считают, что уход футболиста не принесет какой-либо финансовой выгоды. Кроме того, отношения между «Барсой» и «Жироной» - не самые лучшие. Тем не менее, Гарсия хочет покинуть клуб.

«Барса» готова пойти на этот шаг только из уважения к Эрику Гарсии, который проявлял лояльность последние несколько лет.

Есть вероятность, что клуб выйдет на трансферный рынок, если игрок покинет клуб.