11 комментариев

💣 Эрик Гарсия хочет покинуть «Барселону». Хави надеется удержать игрока
Эрик Гарсия заявил Хави, что хочет уйти в аренду, сообщает журналист Тони Хуанмарти.
Защитник хочет присоединиться к «Жироне», но также рассматривает «Бетис».
«Барселона» хочет сохранить игрока. В клубе считают, что уход футболиста не принесет какой-либо финансовой выгоды. Кроме того, отношения между «Барсой» и «Жироной» - не самые лучшие. Тем не менее, Гарсия хочет покинуть клуб.
«Барса» готова пойти на этот шаг только из уважения к Эрику Гарсии, который проявлял лояльность последние несколько лет.
Есть вероятность, что клуб выйдет на трансферный рынок, если игрок покинет клуб.
а сколько лет он играет за Барселону????
он только в 2021 перешёл в неё.