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💣 Эрик Гарсия хочет покинуть «Барселону». Хави надеется удержать игрока

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Эрик Гарсия заявил Хави, что хочет уйти в аренду, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Защитник хочет присоединиться к «Жироне», но также рассматривает «Бетис».

«Барселона» хочет сохранить игрока. В клубе считают, что уход футболиста не принесет какой-либо финансовой выгоды. Кроме того, отношения между «Барсой» и «Жироной» - не самые лучшие. Тем не менее, Гарсия хочет покинуть клуб.

«Барса» готова пойти на этот шаг только из уважения к Эрику Гарсии, который проявлял лояльность последние несколько лет.

Есть вероятность, что клуб выйдет на трансферный рынок, если игрок покинет клуб.

11 комментариев

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& Co1366
Отпустите Гарсию. Так будет лучше и для него и для Барсы.
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Yaroslav Marochko
Эх легендарная пара цз гарсия-мингеса кажется совсем закончила свое существование в барсе
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Avazbek Rasulov
С каких пор отношения стали не очень между барсой и жироной?
+3
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Alibaba51
У Гарсии совесть есть, а других не вытолкаешь
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barca1899messi
последние несколько лет??????
а сколько лет он играет за Барселону????
он только в 2021 перешёл в неё.
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ЧИКО
Что-то поздновато захотел уйти. Осталось два дня, когда он собирается уйти и когда Барса собирается выйти на трансферный рынок? и Мартинес пока не зарегистрирован. Руководство убеждает, что всё идёт по плану, ещё двоих добавить обещал Лапопта. Поверю словам руководство, посмотрим. Гарсия нужен только для глубокого запаса в ситуации как сейчас. Араухо травмирован, Кристенсен хворает, Мартинес тоже не готов и правого защитника нет. К чему это может привести, в прошлом матче мы уже видели. Но Гарсия такой расклад не интересует, он играть хочет. На самом деле с каких пор с Жироной плохие отношения? совсем недавно дружно провели сделки….
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Серж Ск
В идеале конечно продать, но хоть в аренду и то норм.
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Yuriy Chistyakov
Уважение! Не то что Умтити с Лангле
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василий иванов
Ответ Alibaba51
У Гарсии совесть есть, а других не вытолкаешь
да какая совесть? о чем ты вообще? осталась пара дней плюс у него сейчас есть возможность доказать тренеру.
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