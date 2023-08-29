Отличная работа.

В понедельник утром Фабрицо Романо обрадовал болельщиков «Барселоны» — клуб начал переговоры с Фермином Лопесом, полузащитником, выступающим за вторую команду.

Хави в восторге от 20-летнего игрока и даже взял его в предсезонный тур по США, где Лопес проявил себя лучшим образом — он вышел на замену и оформил 1+1 в товарищеском класико.

Главный тренер обещал Фермину возможность проявить себя в матчах первой команды, и полузащитник уже получил несколько минут в конце матча против «Вильярреала». На следующее же утро с игроком начались переговоры о новом контракте, так как текущее соглашение рассчитано до следующего сезона. И практически сразу же завершились.

Уже к вечеру того же дня Жерар Ромеро написал:

«Сегодня утром Фабрицио Романо рассказал нам об этом и... БАМ. Завтра Фермин Лопес подпишет новый контракт с «Барсой» еще на 4 сезона».

Трансферный гуру сразу же подтвердил инсайд своего коллеги.

Прекрасные новости для каталонцев. Лопес, как и Ламин Ямаль, по мнению Хави, может стать настоящей звездой.

Только большой вопрос: сможет ли он пробиться в основу, соревнуясь с Гюндоганом, Де Йонгом, Гави и Педри?