Переживал за команду.

Главный тренер «Барселоны» Хави наблюдал за матчем против «Вильярреала» из вип-зоны гостевой арены «Эстадио де ла Серамика», так как в первом же туре нового сезона удалился за громкое несогласие с судейским стилем Сесара Сото Градо.

Впрочем, на поведении испанца нахождение вдали от родной технической зоны это никоим образом не сказалось. Он все также был очень эмоционален, особенно в моменты, когда «Барселона» умудрилась упустить двухголевое преимущество, а затем стала проигрывать в счете.

В этот момент Хави особенно взорвался и активно жестикулировал, объясняя своим собеседникам, как его возмущают действия его команды. Тренер даже чуть было от злости не развернул стол.

Благо, что «Барселона» смогла собраться и после счета 2:0, а потом 2:3, все-таки одержала победу − 4:3. Голы забивали Гави, Де Йонг, Ферран Торрес и Левандовски.