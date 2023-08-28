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📹Попало на камеру. Реакция Хави на момент, когда «Вильярреал» повел в счете против «Барселоны»

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Переживал за команду.

Главный тренер «Барселоны» Хави наблюдал за матчем против «Вильярреала» из вип-зоны гостевой арены «Эстадио де ла Серамика», так как в первом же туре нового сезона удалился за громкое несогласие с судейским стилем Сесара Сото Градо.

Впрочем, на поведении испанца нахождение вдали от родной технической зоны это никоим образом не сказалось. Он все также был очень эмоционален, особенно в моменты, когда «Барселона» умудрилась упустить двухголевое преимущество, а затем стала проигрывать в счете.

В этот момент Хави особенно взорвался и активно жестикулировал, объясняя своим собеседникам, как его возмущают действия его команды. Тренер даже чуть было от злости не развернул стол.

Благо, что «Барселона» смогла собраться и после счета 2:0, а потом 2:3, все-таки одержала победу − 4:3. Голы забивали Гави, Де Йонг, Ферран Торрес и Левандовски.

2 комментария

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Life Music
Бедняга! Но твоя вовлеченность окупается, команда стала в 3 раза лучше
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S2Pac
Кого он там чуть было не развернул?! Пропустил этот момент
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