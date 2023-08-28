Кто же станет вторым?

Несмотря на то, что «Барселона» испытывает финансовые трудности, она все равно неслабо поработала на летнем трансферном рынке. К каталонцам присоединились Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес и Ориоль Ромеу, но планы клуба этим не ограничиваются.

Перед началом матча с «Вильярреалом» Жоан Лапорта сказал, что к первому сентября в команде может появиться не один новичок.

«Я думаю, что мы еще не закончили работу на трансферном рынке. К счастью, у нас будет необходимый запас в зарплатном фонде, чтобы внести некоторые дополнения в последнюю минуту. Я думаю, что будет больше одного нового подписания».

После окончания игры Хави подтвердил слова президента в пресс-конференции:

«Мы постараемся подписать правого защитника и нападающего».

Не секрет, что следующим трансферном «блауграны» должен стать Жоау Канселу. Множество авторитетных журналистов, включая Фабрицио Романо, подтвердили, что бумаги будут подписаны сразу, как только каталонцы получат деньги от немецкого фонда.

Что касается позиции нападающего, то тут вопрос открыт. Как сообщалось ранее, Хави хотел бы видеть в своей команде Джовани Ло Чельсо, однако сделка практически неосуществима. Вероятно, «Барса» все же исполнит мечту Жоау Феликса и подпишет португальца, но это возможно только в том случае, если «Атлетико» снизит свои запросы по игроку.

До закрытия трансферного окна осталось 4 дня...