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«Атлетико» диктует условия. 2 причины, по которым Жоау Феликс может не перейти в «Барселону»

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Сделка близка к завершению, но...

Как подтверждают многочисленные источники , «Барселона» заинтересована в Жоау Феликсе, причем президент клуба Жоан Лапорта − его большой поклонник.

Однако до конца трансферного окна осталось всего четыре дня, а по данным Relevo, трансфер может не состояться по двум причинам:

1. «Атлетико» просит «Барсу» платить полную зарплату игрока. Это будет сложно сделать, даже если португалец снизит свой доход до 280 тысяч евро в неделю из-за ограничений ФФП.

2. «Матрасники» требуют плату за аренду. В прошлом сезоне «Атлетико» получил за полгода аренды игрока в «Челси» 11 млн евро. За сезон в «Барселоне» просят аналогичную сумму или даже больше.

Хави уже дал добро на подписание Феликса, но по мере приближения трансферного окна к закрытию провернуть сделку становится все труднее. Между тем, спортивный директор «Барсы» Деку, по слухам, против этого трансфера.

11 комментариев

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Alexlagodny
Зачем он. Надеюсь его не возьмут.
+16
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+16
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Hella black
Если Феликс не блистает у Симеоне в Атлетико,в Лондоне тоже ничем особо не впечатлил. Где гарантии что он в Барсе заиграет 🤷🏻‍♂️
+8
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+8
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Rachid
Пусть диктует жесткие условия Атлетико - чтобы Барса их не выполнила и Феликс не пришёл в команду:))
+4
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+4
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Achilles 21
Ответ Hella black
Если Феликс не блистает у Симеоне в Атлетико,в Лондоне тоже ничем особо не впечатлил. Где гарантии что он в Барсе заиграет 🤷🏻‍♂️
там другой футбол у симеоне
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Тухель
Уже был один, который очень любил Барселону, но еще больше любил большие деньги и вероятнее всего что Феликс скоро окажется в аренде в СА. Как раз трансферное окно у них позже закрывается. С Барсой не срастется и поедет покарать чемпионат горячих песков.
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Вячеслав Новиков
Не знаю нужен он или нет, если вместо Фати то возможно
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ЧИКО
Атлетико хочет очередной раз нажиться на Барсе, потому и ставит такие условия. Этот полу деревянный игрок не стоит этих денег и Барсе он не нужен. А то что Лапорта его большой поклонник ничего не значит и не совсем правда , тут вопрос в Деку, который хочет притащить португальцев и ещё больше роль играет Мендеш, с которым у них есть какая-та договоренность….А если они всё-же притащут его в команду, при том за такие суммы, то это будет их очередная, грубая ошибка, которая тяжело ляжет на плечи Барсы, не Лапорты и Деку, а именно Барсы…. впрочем как и всё остальное
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Karl0709
Ответ Hella black
Если Феликс не блистает у Симеоне в Атлетико,в Лондоне тоже ничем особо не впечатлил. Где гарантии что он в Барсе заиграет 🤷🏻‍♂️
Хави гарантия.
+1
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Анвар Таджиметов
Ответ Тухель
Уже был один, который очень любил Барселону, но еще больше любил большие деньги и вероятнее всего что Феликс скоро окажется в аренде в СА. Как раз трансферное окно у них позже закрывается. С Барсой не срастется и поедет покарать чемпионат горячих песков.
А кто любил дружише подскажи или напомни?
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Тухель
Ответ Анвар Таджиметов
А кто любил дружише подскажи или напомни?
Неймар. Про любовь к Барселоне много раз рассказывал из Парижа, а итог СА.
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