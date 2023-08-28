11 комментариев

Сделка близка к завершению, но...

Как подтверждают многочисленные источники , «Барселона» заинтересована в Жоау Феликсе, причем президент клуба Жоан Лапорта − его большой поклонник.

Однако до конца трансферного окна осталось всего четыре дня, а по данным Relevo, трансфер может не состояться по двум причинам:

1. «Атлетико» просит «Барсу» платить полную зарплату игрока. Это будет сложно сделать, даже если португалец снизит свой доход до 280 тысяч евро в неделю из-за ограничений ФФП.

2. «Матрасники» требуют плату за аренду. В прошлом сезоне «Атлетико» получил за полгода аренды игрока в «Челси» 11 млн евро. За сезон в «Барселоне» просят аналогичную сумму или даже больше.

Хави уже дал добро на подписание Феликса, но по мере приближения трансферного окна к закрытию провернуть сделку становится все труднее. Между тем, спортивный директор «Барсы» Деку, по слухам, против этого трансфера.