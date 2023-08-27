FC BARCELONA
Блог

«Жемчужина в защите». Хави отыскал нового 16-летнего гения в академии. Этим летом его хотел подписать Гвардиола

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Хави Хави
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Если Ламин Ямаль – жемчужина «Ла Масии» в атаке, то Пау Кубарси – жемчужина в защите», - утверждает Mundo Deportivo.

На этой неделе Хави пригласил Кубарси в первую команду и включил его в состав на воскресную игру с «Вильярреалом».

В июле «Барселона» заключила с 16-летним футболистом первый профессиональный контракт, как это было сделано с Ямалем.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» предпринял попытку подписать Кубарси, но «Барсе» удалось ее отбить. Скауты Пепа Гвардиолы разглядели много сильных качеств в молодом испанце, но до переговоров даже не дошло.

В «Ла Масии» уверены, что Кубарси уже имеет ДНК «Барсы». Пау отлично владеет мячом, одинаково хорошо двигает мяч пасом и ведением. При этом его умение читать игру тоже на высоком уровне относительно партнеров. Его также отмечают за скорость и агрессивность.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хабиб
Ла Массия какая то фабрика по созданию дорогих камней,в нападении Ямал,в полузащите Фермин Лопес,а теперь защитник есть)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Ответ Хабиб
Ла Массия какая то фабрика по созданию дорогих камней,в нападении Ямал,в полузащите Фермин Лопес,а теперь защитник есть)
как никак лучшая академия в мире
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Ответ Хабиб
Ла Массия какая то фабрика по созданию дорогих камней,в нападении Ямал,в полузащите Фермин Лопес,а теперь защитник есть)
Там ещё из Хорватии молодой ЦЗ монмтроузен приехал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий