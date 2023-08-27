Если Ламин Ямаль – жемчужина «Ла Масии» в атаке, то Пау Кубарси – жемчужина в защите», - утверждает Mundo Deportivo.

На этой неделе Хави пригласил Кубарси в первую команду и включил его в состав на воскресную игру с «Вильярреалом».

В июле «Барселона» заключила с 16-летним футболистом первый профессиональный контракт, как это было сделано с Ямалем.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» предпринял попытку подписать Кубарси, но «Барсе» удалось ее отбить. Скауты Пепа Гвардиолы разглядели много сильных качеств в молодом испанце, но до переговоров даже не дошло.

В «Ла Масии» уверены, что Кубарси уже имеет ДНК «Барсы». Пау отлично владеет мячом, одинаково хорошо двигает мяч пасом и ведением. При этом его умение читать игру тоже на высоком уровне относительно партнеров. Его также отмечают за скорость и агрессивность.