Ламину Ямалю было всего 15 лет, когда он дебютировал за «Барселону». Всего за пять минут игры против «Бетиса »юноша продемонстрировал огромный талант.

Ямаль постепенно вливается в состав первой команды и уже принял участие в трех официальных матчах за каталонцев, включая игру против «Кадиса» в прошлые выходные.

Парень настолько хорош, что трудно поверить, что он родился в 2007 году.

Чтобы вы понимали, насколько он молод, вот что просиходило в «Барсе» до рождения Ямаля.

1) Лео Месси забил в 26 официальных матчах за «Барсу»;

2) Хави провел 366 матчей за каталонцев;

3) Пеп Гвардиола начал тренировать «Барсу Б»;

4) Роналдиньо уже получил «Золотой мяч»

5) «Барса» обыграла «Арсенал» в финале Лиги чемпионов

А что вы делали в 2007-м?