Неужели это возможно?

Сезон только начался, а в «Барселоне» уже травмировалось два ключевых игрока: Рональд Араухо и Педри. Вылет Педри особенно обеспокоил Хави, поэтому он попросил руководство вновь попытаться подписать Джовани Ло Чельсо.

Испанский журналист Хави Мигель сегодня заявил, что тренер «Барселоны» попросил спортивный отдел еще раз изучить возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма».

«Хави просит клуб сделать последнюю попытку подписать Ло Чельсо, используя травму Педри в качестве аргумента. Лангле может стать ключом. Все открыто...», — написал авторитетный журналист в своем твиттер-аккаунте.

Клеман Лангле, вернувшийся на «Камп Ноу» после прошлого сезона, проведенного в аренде в «шпорах», очевидно, может стать частью сделки — лондонский клуб может согласиться на включение его в сделку, что снизит цену за Ло Чельсо.

Как ранее сообщали многочисленные журналисты, главной целью Хави на конец трансферного окна являются правый защитник и креативный полузащитник. На данный момент каталонцы завершают работу по подписанию Жоау Канселу, так что скоро они могут обратить все свое внимание на следующую цель главного тренера.