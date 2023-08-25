FC BARCELONA
Блог

Хави просит «Барсу» об усилении после травмы Педри. В шорт-листе тренера остался один вариант

Хави Хави
Педри Педри
Джовани Ло Чельсо Джовани Ло Чельсо
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Неужели это возможно?

Сезон только начался, а в «Барселоне» уже травмировалось два ключевых игрока: Рональд Араухо и Педри. Вылет Педри особенно обеспокоил Хави, поэтому он попросил руководство вновь попытаться подписать Джовани Ло Чельсо.

Испанский журналист Хави Мигель сегодня заявил, что тренер «Барселоны» попросил спортивный отдел еще раз изучить возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма».

«Хави просит клуб сделать последнюю попытку подписать Ло Чельсо, используя травму Педри в качестве аргумента. Лангле может стать ключом. Все открыто...», — написал авторитетный журналист в своем твиттер-аккаунте.

Клеман Лангле, вернувшийся на «Камп Ноу» после прошлого сезона, проведенного в аренде в «шпорах», очевидно, может стать частью сделки — лондонский клуб может согласиться на включение его в сделку, что снизит цену за Ло Чельсо.

Как ранее сообщали многочисленные журналисты, главной целью Хави на конец трансферного окна являются правый защитник и креативный полузащитник. На данный момент каталонцы завершают работу по подписанию Жоау Канселу, так что скоро они могут обратить все свое внимание на следующую цель главного тренера.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
david lamer
Ответ med-a-lion
торговаться с леви в положении барсы невозможно(
торговаться с Леви в принципе невозможно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
После покупки ван де Вена ТТХ уже скорее всего и не нужен Лангле. Тем более что играют теперь в 2 центральных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
med-a-lion
торговаться с леви в положении барсы невозможно(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий