FC BARCELONA
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Ого. «Барса» зарегистрировала игрока, на которого не рассчитывает Хави. При этом более важные игроки еще ждут регистрации

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«Барселона» успешно завершила регистрацию Клемана Лангле в Ла Лиге, имя игрока появилось на сайте Ла Лиги.

Регистрация Лангле является довольно неожиданной, поскольку «Барселона» готова продать его этим летом из-за высокой зарплаты. В конце прошлого сезона Хави заявлял, что не думает возвращать Лангле в команду.

Источники сообщают, что «Барселона» попытается вывести игрока из состава либо на постоянной основе (полноценный трансфер), либо на правах аренды. Если это произойдет, то его уход может принести «Барсе» положительный баланс по финансовому фейр-плей.

У каталонцев еще не зарегистрированы Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес.

12 комментариев

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ЧИКО
Ответ predMBAPPE
Зря Хави на него не расчитывает, лучший ЦЗ АПЛ в прошлом году)))
Был бы лучшим, Тоттенхэм не отпустил бы его
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ЧИКО
Мартинеса надо регистрировать!!!!! Должна же быть какая та логика? Может есть вариант продажи и надо, чтоб игрок был зарегистрирован в первую команду? Или Чави решил его оставить как резервного защитника и Мартинес пока не в состоянии играть? …
+3
-1
+2
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Вячеслав Новиков
Честно дичь какая-та, зачем он вообще?
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Yuriy Chistyakov
У Араухо травма, у Мартинеса травма, у Педри травма - значит Френки нужен в полузащите. Справа Кунде (не Роберто же), в центре остаются только Крис и Эрик. Может Эрик и не хуже Лангле, но вообще без запасного тяжело. Странно, что не Алонсо.
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Джон Харпер
Клеман передает привет молодежке!
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василий иванов
Регистрация неожиданная и тут же источники объясняют причину регистрации. Михаил Тихонов, ну хватит клепать эти парадоксальные новости.
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Итачи Учиха
Иньиго и Араухо травмированы. Нужен кто-то на подмене, помимо Эрика. Все логично. Правда не верю, что его смогут продать за неделю до конца то. Думаю, опять аренда без права выкупа нас ожидает
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BurBon
Ответ Вячеслав Новиков
Честно дичь какая-та, зачем он вообще?
Что бы показать интересующимся, что Барса готова и оставить его, по идее все правильно, нельзя давать возможность давить на клуб.
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Вячеслав Новиков
Ответ BurBon
Что бы показать интересующимся, что Барса готова и оставить его, по идее все правильно, нельзя давать возможность давить на клуб.
Возможно так и есть
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