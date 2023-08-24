12 комментариев

«Барселона» успешно завершила регистрацию Клемана Лангле в Ла Лиге, имя игрока появилось на сайте Ла Лиги.

Регистрация Лангле является довольно неожиданной, поскольку «Барселона» готова продать его этим летом из-за высокой зарплаты. В конце прошлого сезона Хави заявлял, что не думает возвращать Лангле в команду.

Источники сообщают, что «Барселона» попытается вывести игрока из состава либо на постоянной основе (полноценный трансфер), либо на правах аренды. Если это произойдет, то его уход может принести «Барсе» положительный баланс по финансовому фейр-плей.

У каталонцев еще не зарегистрированы Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес.