Переход Жоау Канселу в «Барсу» затормозился в четверг, так как игрок не получил разрешения на вылет в Испанию.

По словам Фабрицио Романо, проблема, препятствующая осуществлению сделки, заключается в ограничениях «Барселоны» по финансовому фэйр-плей.

Однако Романо уверяет: «Канселу перейдет в «Барсу». Пока же обе стороны проявляют терпение, проверяются все документы.

По плану, Канселу должен был прибыть в Барселону в четверг для завершения трансфера. У «Барсы» остается все меньше времени, ведь трансферное окно закрывается через семь дней. По словам Адриа Альбертса, в настоящее время игрок находится в Португалии в ожидании «Барсы» и больше не тренируется с «Ман Сити».

Португалец не играл за «Сити» в этом сезоне, так как его отношения с Пепом Гвардиолой полностью испортились.