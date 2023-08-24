FC BARCELONA
Блог

Трансфер Канселу приостановился – игрок еще не получил разрешение на вылет. Новая информация от Фабрицио Романо

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Жоау Канселу Жоау Канселу
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Переход Жоау Канселу в «Барсу» затормозился в четверг, так как игрок не получил разрешения на вылет в Испанию.

По словам Фабрицио Романо, проблема, препятствующая осуществлению сделки, заключается в ограничениях «Барселоны» по финансовому фэйр-плей.

Однако Романо уверяет: «Канселу перейдет в «Барсу». Пока же обе стороны проявляют терпение, проверяются все документы.

По плану, Канселу должен был прибыть в Барселону в четверг для завершения трансфера. У «Барсы» остается все меньше времени, ведь трансферное окно закрывается через семь дней. По словам Адриа Альбертса, в настоящее время игрок находится в Португалии в ожидании «Барсы» и больше не тренируется с «Ман Сити».

Португалец не играл за «Сити» в этом сезоне, так как его отношения с Пепом Гвардиолой полностью испортились.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defo
Тот случай, когда желания явно не совпадают с финансовыми возможностями
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий