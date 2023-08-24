Трансфер скоро будет закрыт.

По словам Альфредо Мартинеса, Жоау Канселу уже снял квартиру в Барселоне перед переходом в «Барсу» на этой неделе.

Канселу выбрал новый дом в престижном районе Виа Аугуста, где стоимость аренды квартиры может достигать 15 000 евро в месяц.

Расположение квартиры позволит Канселу быстро приезжать на тренировки, поскольку она находится недалеко от тренировочной базы «Сьюдад Депортива».

Как пишет The Athletic, защитник присоединится к каталонскому клубу на правах аренды с опцией выкупа. «Барселона» надеется закрыть сделку на этой неделе.

«Барселона» считает Канселу ключевым новичком, учитывая его гибкость (он может играть как слева, так и справа в обороне).

Ключевым моментом для попыток «Барселоны» подписать Канселу стал уход Усмана Дембеле в «ПСЖ». Без этого трансфера на выход каталонцы не смогли бы подписать Канселу и вписаться в потолок зарплат.

«Сити» не рассчитывает на португальца в этом сезоне и уже одобрил его уход. В этом сезоне Канселу ни разу не попал в заявку «горожан».

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро.