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Осталось буквально чуть-чуть. Стало известно, когда Жоау Канселу прилетит в Испанию ⏳

Хави Хави
Жоау Канселу Жоау Канселу
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Хави уже заждался.

По словам надежного каталонского журналиста Адриа Альбетса, «Барселона» и «Манчестер Сити» близки к заключению сделки по Жоау Канселу. Настолько близки, что защитник собирается отправиться в Испанию уже завтра, в четверг.

Фабрицио Романо подтверждает эту информацию, отмечая, что подписание бумаг «лишь вопрос времени». Трансферный гуру также называет четверг потенциальной датой приезда Канселу, если клубы дадут зеленый свет.

Ашраф Бен Аяд, еще один уважаемый журналист, обозначил, что на данный момент медосмотр игрока запланирован на пятницу.

Судя по информации от этих источников, трансфер будет оформлен как аренда за €25 млн. Как сообщает Mundo Deportivo, туда будет включено обязательство выкупа летом 2024 года, если «Барса» пройдет дальше группового этапа в Лиге чемпионов. 

29-летний защитник был одной из главных целей Хави на это лето, и похоже, что мечта тренера воплотится в жизнь уже в ближайшие дни.

2 комментария

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ИбрагиМ Кодиров
Удачи 💪😎
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Alexlagodny
Отлично 👍🏻
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