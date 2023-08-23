«Барселона» сообщила Эззальзули, что он не будет продан этим летом, несмотря на интерес к игроку со стороны нескольких клубов, утверждает Елена Кондис из COPE.

Позицию клуба Эззальзули узнал от своего представителя, который в среду, 23 августа, посетил офис «Барсы» для предварительных переговоров о будущем игрока.

По сведениям журналистки, Хави ратует за то, чтобы марокканец остался в команде. Он уверен, что полузащитник способен заменить Дембеле. Но Деку не согласен с позицией главного тренера «блауграны».

По информации Diario Sport, Абде заинтересовал «Байер». Сообщается, что леверкузенцы готовы заплатить за Эззальзули 20 млн евро и бонусы. При этом журналисты Diario Sport уверены, что «Барселоне» придется продать игрока из-за финансовых трудностей.

Как считаете, «блаугране» стоит оставить Адбе в команде? Как вам его игра за каталонцев?