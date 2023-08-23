FC BARCELONA
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Руководство «Барсы» сообщило Абде, останется ли он в клубе. Эззальзули интересуется несколько команд

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«Барселона» сообщила Эззальзули, что он не будет продан этим летом, несмотря на интерес к игроку со стороны нескольких клубов, утверждает Елена Кондис из COPE.

Позицию клуба Эззальзули узнал от своего представителя, который в среду, 23 августа, посетил офис «Барсы» для предварительных переговоров о будущем игрока.

По сведениям журналистки, Хави ратует за то, чтобы марокканец остался в команде. Он уверен, что полузащитник способен заменить Дембеле. Но Деку не согласен с позицией главного тренера «блауграны».

По информации Diario Sport, Абде заинтересовал «Байер». Сообщается, что леверкузенцы готовы заплатить за Эззальзули 20 млн евро и бонусы. При этом журналисты Diario Sport уверены, что «Барселоне» придется продать игрока из-за финансовых трудностей.

Как считаете, «блаугране» стоит оставить Адбе в команде? Как вам его игра за каталонцев?

3 комментария

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& Co1366
Абде играет с ограниченными возможностями. 20🍋€+ бонусы возможно Барса решится на продажу: "финансы и так поют романсы"!
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Сергей Волошин
У Барсы нет игроков,которые могут обыграть соперника 1 в 1. Только молодой Ямал и он.Это все...Потому в атаке проблемы,когда соперник ставит автобус....Продавать нельзя...
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Feniks91
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