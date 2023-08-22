По данным Sport, «Барселона» завершит переговоры по новому контракту с Хави сразу после закрытия трансферного окна (1 сентября).

Ожидается, что испанец продлит с клубом соглашение до лета 2026 года.

«Барселона» также повысит зарплату наставнику. На данный момент Хави получает €5 млн в год, но, по слухам, его новый оклад будет в два раза больше.

Ранее сообщалось, что Хави хочет чистую годовую зарплату в размере €12 млн.

Отметим, что Хави руководит «Барселоной» с ноября 2021 года. Он взял с клубом два трофея: Ла Лигу и Суперкубок Испании.