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🙌 Хави подпишет новый контракт с «Барселоной» в начале сентября. Его оклад увеличится в два раза

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По данным Sport, «Барселона» завершит переговоры по новому контракту с Хави сразу после закрытия трансферного окна (1 сентября).

Ожидается, что испанец продлит с клубом соглашение до лета 2026 года.

Barca set date to finalize Xavi new contract, bumper details unveiled

«Барселона» также повысит зарплату наставнику. На данный момент Хави получает €5 млн в год, но, по слухам, его новый оклад будет в два раза больше.

Ранее сообщалось, что Хави хочет чистую годовую зарплату в размере €12 млн.

Отметим, что Хави руководит «Барселоной» с ноября 2021 года. Он взял с клубом два трофея: Ла Лигу и Суперкубок Испании.

3 комментария

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Avazbek Rasulov
Хави строет команду. Желаю удачи в качестве наставника.
Надеемся что все получится.
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