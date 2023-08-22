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Трансфер Феликса может случиться в последний день трансферного окна. «Барселона» активно работает над сделкой

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Новый инсайд из Испании.

В последние дни по трансферу Жоау Феликса в «Барселону» поступают очень противоречивые данные. Одни СМИ утверждают, что португальца в Каталонии не будет, другие говорят, что Хави не нуждается в игроке.

El Partidazo de COPE со ссылкой на свои источники сообщает следующую информацию: игроку сказали, что нужно подождать до последнего трансферного дня. Этот трансфер − не запрос Хави. Над ним последние недели работали Лапорта, Мендеш и Хиль Марин.

Очевидно, что Феликс за «Атлетико» больше не сыграет. Симеоне не рассчитывает на игрока, а сам он закрыл дверь в мадридский клуб, дав интервью, в котором признался в любви к «Барселоне».

А как вы относитесь к возможному приходу португальца? Пишите в комментариях.

7 комментариев

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Константин Юрьевич
Ответ predMBAPPE
По мне так в Барсе всё ОК, приедет Кансело будет ШИК, конечно же если не считать купленных Барсой судей которые изо всех сил пытаются вытащить Барсу, последние 2 матча не дадут соврать😎
сладкого поешь, тебе полезно!
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бек саидов
Не понимаю, зачем этот Феликс Барсе.
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BurBon
Ответ TAGAY
сначала бы определились как будут играть, 4-4-2 или 4-3-3? а вингеров сейчас ПЯТЕРО, то есть 1 явно лишний даже при схеме 4-3-3, ну а если так и продолжит играть в 4-4-2 то смысла иметь столько вингеров?! хватит и двоих плюс можно Феррана еще оставить в случае травмы Левы, в итоге в команде будет 4 напа на 2 позиции, что вполне логично, сейчас их шестеро, причем Леву Хави точно не отправит в запас, ибо трус, так что пятеро на одну позицию.. это ничего хорошего не принесет! так что надо определиться как играть и какие планы, а то мы уже видели сезон с тремя ЛЗ когда в команде не было ни одного ПЗ.. это ни в какие ворота!
Да какая разница как будут играть, приход игрока способного делать разницу, это усиление. Уход Дембеле серьезно ослабил состав и по сути Хави в замен ничего не получил.
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TAGAY
сначала бы определились как будут играть, 4-4-2 или 4-3-3? а вингеров сейчас ПЯТЕРО, то есть 1 явно лишний даже при схеме 4-3-3, ну а если так и продолжит играть в 4-4-2 то смысла иметь столько вингеров?! хватит и двоих плюс можно Феррана еще оставить в случае травмы Левы, в итоге в команде будет 4 напа на 2 позиции, что вполне логично, сейчас их шестеро, причем Леву Хави точно не отправит в запас, ибо трус, так что пятеро на одну позицию.. это ничего хорошего не принесет! так что надо определиться как играть и какие планы, а то мы уже видели сезон с тремя ЛЗ когда в команде не было ни одного ПЗ.. это ни в какие ворота!
+1
0
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Вячеслав Новиков
Ответ predMBAPPE
По мне так в Барсе всё ОК, приедет Кансело будет ШИК, конечно же если не считать купленных Барсой судей которые изо всех сил пытаются вытащить Барсу, последние 2 матча не дадут соврать😎
К окулисту бы сходить, как то странно ты матчи смотришь
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василий иванов
да это понятно стало после ухода Алемани! Пришел Деку, который будет как ручной у Лапорты, а Лапорта в очень близких с Мендешем. Вот и прокрутят. Знать бы еще как Хави к этой сделке относится.
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