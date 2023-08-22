7 комментариев

Новый инсайд из Испании.

В последние дни по трансферу Жоау Феликса в «Барселону» поступают очень противоречивые данные. Одни СМИ утверждают, что португальца в Каталонии не будет, другие говорят, что Хави не нуждается в игроке.

El Partidazo de COPE со ссылкой на свои источники сообщает следующую информацию: игроку сказали, что нужно подождать до последнего трансферного дня. Этот трансфер − не запрос Хави. Над ним последние недели работали Лапорта, Мендеш и Хиль Марин.

Очевидно, что Феликс за «Атлетико» больше не сыграет. Симеоне не рассчитывает на игрока, а сам он закрыл дверь в мадридский клуб, дав интервью, в котором признался в любви к «Барселоне».

А как вы относитесь к возможному приходу португальца? Пишите в комментариях.