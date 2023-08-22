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Вице-президент «Барсы» рассказал, кто примет решение по трансферам Канселу и Феликса. Есть два ключевых имени

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Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте рассказал, кто примет окончательное решение, касательно трансферов Жоау Феликса и Жоау Канселу.

«Деку и Хави должны будут решить вопрос подписания как Феликса, так и Канселу», - заявил Юсте.

Сообщается, что Хави уже одобрил переход подписать Канселу, который, как ожидается, присоединится к клубу на этой неделе.

Joao Felix plans to wait for Barcelona after issuing come and get me plea - Barca Blaugranes

Тем не менее, между Хави и Деку все еще нет общего решения по поводу Жоау Феликса, несмотря на то, что трансферное окно закрывается на следующей неделе.

«Барселоне» предлагается взять в аренду нападающего с оговоркой об обязательном покупке. Аналогичным образом будет подписан и Канселу, поскольку ограничение FFP позволяет сине-гранатовым оформить только аренду.

7 комментариев

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Геворг Григорян
Феликс не нужен, вот Канселу хорошо-замена Араухо временная
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predMBAPPE
Должун и Бишеп
+1
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SaH4r.
Ответ predMBAPPE
Должун и Бишеп
а с шулера оценка уровня таланта Педри и Гави
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SaH4r.
Ответ Геворг Григорян
Феликс не нужен, вот Канселу хорошо-замена Араухо временная
Араухо ЦЗ, а Канселу ПЗ, кстати и на левом фланге тоже хорош
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Rachid
Ответ predMBAPPE
Должун и Бишеп
+ Ригобер
0
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alberto-m
Ответ Серж Ск
Там пишут что Абде хотят купить немцы, за 20 млн. Если это действительно так, можно было бы взять португальца в аренду, без обязательств выкупать.
он не нужен
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