7 комментариев

Вице-президент «Барсы» рассказал, кто примет решение по трансферам Канселу и Феликса. Есть два ключевых имени
Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте рассказал, кто примет окончательное решение, касательно трансферов Жоау Феликса и Жоау Канселу.
«Деку и Хави должны будут решить вопрос подписания как Феликса, так и Канселу», - заявил Юсте.
Сообщается, что Хави уже одобрил переход подписать Канселу, который, как ожидается, присоединится к клубу на этой неделе.
Тем не менее, между Хави и Деку все еще нет общего решения по поводу Жоау Феликса, несмотря на то, что трансферное окно закрывается на следующей неделе.
«Барселоне» предлагается взять в аренду нападающего с оговоркой об обязательном покупке. Аналогичным образом будет подписан и Канселу, поскольку ограничение FFP позволяет сине-гранатовым оформить только аренду.
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