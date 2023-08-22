7 комментариев

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте рассказал, кто примет окончательное решение, касательно трансферов Жоау Феликса и Жоау Канселу.

«Деку и Хави должны будут решить вопрос подписания как Феликса, так и Канселу», - заявил Юсте.

Сообщается, что Хави уже одобрил переход подписать Канселу, который, как ожидается, присоединится к клубу на этой неделе.

Тем не менее, между Хави и Деку все еще нет общего решения по поводу Жоау Феликса, несмотря на то, что трансферное окно закрывается на следующей неделе.

«Барселоне» предлагается взять в аренду нападающего с оговоркой об обязательном покупке. Аналогичным образом будет подписан и Канселу, поскольку ограничение FFP позволяет сине-гранатовым оформить только аренду.