Забивают сильно меньше, чем создают.

Фанатский аккаунт Barca Universal собрал статистические данные, которые подтверждают, что у «Барселоны» есть большие проблемы. Хави предстоит в ближайшее время решить их, если он хочет, чтобы команда претендовала на чемпионство.

За два тура нового сезона Ла Лиги каталонский клуб создал больше всех в чемпионате голевых моментов (10) и имеет наибольшее количество ожидаемых голов (4,97 xG). При этом команда забила всего два мяча и упустила 8 верных шансов.

Для сравнения: главный соперник каталонцев − «Мадрид» − создал моментов на 3,1 xG, имел четыре серьезных момента, но уже забил пять мячей. Они забивают голы из ничего, в то время как команде Хави нужны более серьезные шансы.

В первой игре «Барселона» сыграла в нулевую ничью с «Хетафе», а во второй выиграла у «Кадиса».