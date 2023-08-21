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Статистика подтверждает, что «Барселоны» большие проблемы с реализацией

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Забивают сильно меньше, чем создают.

Фанатский аккаунт Barca Universal собрал статистические данные, которые подтверждают, что у «Барселоны» есть большие проблемы. Хави предстоит в ближайшее время решить их, если он хочет, чтобы команда претендовала на чемпионство.

За два тура нового сезона Ла Лиги каталонский клуб создал больше всех в чемпионате голевых моментов (10) и имеет наибольшее количество ожидаемых голов (4,97 xG). При этом команда забила всего два мяча и упустила 8 верных шансов.

Для сравнения: главный соперник каталонцев − «Мадрид» − создал моментов на 3,1 xG, имел четыре серьезных момента, но уже забил пять мячей. Они забивают голы из ничего, в то время как команде Хави нужны более серьезные шансы.

В первой игре «Барселона» сыграла в нулевую ничью с «Хетафе», а во второй выиграла у «Кадиса».

1 комментарий

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Илья Манахов
Никита Никулин гений мысли, я люблю тебя ты такой умный♥️♥️
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