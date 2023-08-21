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16-летний Ямаль впервые вышел в старте «Барсы». Хави похвалил, но отметил одну недостающую деталь

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В воскресенье в старте «Барселоны» вышел 16-летний Ламин Ямаль. Очередной бриллиант Ла Масии сыграл более, чем достойно: 1 передача под удар, 1 созданный опасный момент, 3 успешные обводки из четырех и один упущенный опасный момент. Ямаль был одним из лучших на поле, за что получил оценку 7,5 по версии Sofascore.

Хави похвалил юниора после игры:

«Ламин Ямаль провел отличный матч. Он очень зрелый для своего возраста, и мы думаем, что он сможет многое привнести. Ему просто был необходим гол, чтобы сделать свое выступление полноценным».

7 комментариев

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Hella black
Только давайте не давить на пацана,ни с кем не сравнивать,пускай растёт,набирается опыту !
Хватит нам Боянов,Тельо и Деулофеу.
+8
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+8
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Hella black
Ответ Life Music
Расчет второй Месси))
Примерно так и погубили многих одарённых пацанов,из последних Ансу в списке
+1
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Жолдошбек Карпеков
эх я в 16 лет
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9wkbc9rjcb
Один пас отдал и два результативных действия все второй Месси, дома с слабенькой командой играли, но сколько восторгов, да сыграл не плохо, но на выходе будет как всегда…..
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Life Music
Ответ Hella black
Только давайте не давить на пацана,ни с кем не сравнивать,пускай растёт,набирается опыту ! Хватит нам Боянов,Тельо и Деулофеу.
Расчет второй Месси))
+1
-1
0
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Maksim1302
Ответ Life Music
Расчет второй Месси))
С кем рассчитываешься?
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& Co1366
Ответ Life Music
Расчет второй Месси))
Ямаль хорошо сыграл против Кадиса. Так держать и дальше 🚩
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