7 комментариев

В воскресенье в старте «Барселоны» вышел 16-летний Ламин Ямаль. Очередной бриллиант Ла Масии сыграл более, чем достойно: 1 передача под удар, 1 созданный опасный момент, 3 успешные обводки из четырех и один упущенный опасный момент. Ямаль был одним из лучших на поле, за что получил оценку 7,5 по версии Sofascore.

Хави похвалил юниора после игры:

«Ламин Ямаль провел отличный матч. Он очень зрелый для своего возраста, и мы думаем, что он сможет многое привнести. Ему просто был необходим гол, чтобы сделать свое выступление полноценным».