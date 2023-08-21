Илкай Гюндоган был лучшим в победе над «Кадисом». Немец отдал голевую передачу, сделал 6 передач под удар, собрал на себе 5 фолов и реже всех терял владение (93% точности передач). Неудивительно, что Гюндоган получил самую высокую оценку (8,8 по версии Sofascore).

Хави был в восторге:

«Гюндо – краеугольный камень команды. У него ДНК «Барселоны». Он никогда не теряет владение, делает разницу и всегда принимает правильное решение. Мы подписали его для того, чтобы он делал разницу».