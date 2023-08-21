FC BARCELONA
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«У него ДНК «Барселоны». Хави в восторге от одного из новичков, он никогда и никого так не засыпал комплиментами

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Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Илкай Гюндоган был лучшим в победе над «Кадисом». Немец отдал голевую передачу, сделал 6 передач под удар, собрал на себе 5 фолов и реже всех терял владение (93% точности передач). Неудивительно, что Гюндоган получил самую высокую оценку (8,8 по версии Sofascore).

Хави был в восторге:

«Гюндо – краеугольный камень команды. У него ДНК «Барселоны». Он никогда не теряет владение, делает разницу и всегда принимает правильное решение. Мы подписали его для того, чтобы он делал разницу».

4 комментария

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Вячеслав Новиков
Гюндоган топище, это было понятно с самого начала, лучшее подписание лета однозначно
+3
0
+3
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Ерасыл Калихан
Огонь
+2
0
+2
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Hella black
Пеп видя что его дом в тяжёлом положении,отправил лучшую боевую единицу !
Гюндо on fire 🔥
+1
0
+1
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7jvyrwnqvc
Очень слабо для лиги чемпионов темп игр комбинация не достаточно
0
0
0
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