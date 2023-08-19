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Хави поделился новостями о своем контракте с «Барселоной». Болельщикам понравится его ответ

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Собирается дальше работать в клубе.

В последнее время ходят слухи о том, что переговоры между Хави и «Барселоной» о новом контракте застопорились.

Сегодня на пресс-конференции главного тренера спросили об этом, и он успокоил всех: «Если оценивать по шкале от 0 до 10, то 10 из 10 [что контракт будет продлен]».

Контракт испанца с клубом истекает следующим летом, поэтому «Барса» может потерять Хави, если не заключит с ним новое соглашение.

В свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера блауграны легенда положил конец засухе в Ла Лиге, выиграв титул впервые с 2019 года.

2 комментария

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Rachid
Думаю, что Хави будет работать до конца срока президенства Лапорты - это будет правильно
+3
0
+3
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Вячеслав Новиков
Я думаю торопиться не стоит, этот сезон должен показать всё
0
0
0
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