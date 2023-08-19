FC BARCELONA
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5 игроков, которые могут заменить Рафинью в ближайших матчах. Фанаты категорически против одного варианта

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Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Ансу Фати Ансу Фати
Ферран Торрес Ферран Торрес
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В ближайших двух матчах против «Кадиса» и «Вильярреала» «Барселона» останется без Рафиньи. Вот наиболее подходящие замены бразильцу в нынешнем составе.

Ламин Ямаль

Вполне вероятно, что 16-летний футболист выйдет в стартовом составе против «Кадиса» в эти выходные. Правый вингер – естественная позиция Ямаля, поэтому дисквалификация Рафиньи станет отличным шансом для подростка показать, на что он способен. В первом туре Хави выпустил Ламина на 20 минут.

Ферран Торрес

Ферран провел отличную предсезонку. Правда, тогда он использовался в основном в качестве дублера Роберта Левандовски. Тем не менее, правый фланг остается родным для испанца, поэтому Хави может снова попробовать его в стартовом составе.

Абде

Марокканский вингер играл справа в начале тренерской карьеры Хави в «Барселоне». Ему потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к этой позиции, так как в последнее время он играл слева.

Некоторые болельщики «Барселоны» категорически против такого решения, так как считают, что в команде есть варианты лучше.

Ансу Фати

У Ансу было несколько моментов, когда он играл правым вингером. Это одна из позиций, на которой он может сыграть в случае необходимости.

Гави

Хави может сделать игру очень плотной, выпустив сразу ПЯТЬ полузащитников за спиной Роберта Левандовски.

Педри и Гави привыкли играть в полуфлангах, причем последний – ближе к правому. Это может стать действительно креативным решением против хорошо дисциплинированной обороны «Кадиса».

4 комментария

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GoodRik
У вас есть профильный правый Торрес чего еще думать. То что Хави пихает парня все время налево где он не умеет это личные Хавины тараканы.
+7
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+7
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Barca75
Лучше Гави и Ямалю по тайму дать и посмотреть .
+2
0
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Геворг Григорян
Ответ Barca75
Лучше Гави и Ямалю по тайму дать и посмотреть .
Лучше в старте выпустить, а то вообще креативщиков нету
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Unknown Forusha
Ответ GoodRik
У вас есть профильный правый Торрес чего еще думать. То что Хави пихает парня все время налево где он не умеет это личные Хавины тараканы.
Я бы пихнул его на трансфер вообще)
0
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