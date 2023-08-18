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«Посмотрим, сможем ли мы это сделать»: Хави рассказал о трех игроках «Барселоны», которых еще не зарегистрировали в Ла Лиге

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Хави рассказал о трех игроках «Барселоны», которых еще не зарегистрировали в Ла Лиге.

«Мартинес будет с группой на следующей неделе. Мы следим за регистрацией, мы настроены оптимистично. Посмотрим, сможем ли мы зарегистрировать Алонсо и Пенью», — сказал Хави СМИ.

Мы должны ожидать, что «Барселона» зарегистрирует Иньиго Мартинеса после того, как он присоединится к тренировкам первой команды на следующей неделе.

Что касается Маркоса Алонсо, то, как сообщается, «Барса» включила защитника в список трансферов. Они продадут его, если поступит выгодное предложение.

Пенья может быть вынужден играть за «Барселону Атлетик», если каталонцы не зарегистрируют 24-летнего футболиста.

Дест и Лангле остаются незарегистрированными. Однако ожидается, что оба уйдут в ближайшие недели.

 

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