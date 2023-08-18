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Жоау Канселу в ближайшее время может стать игроком «Барселоны». Какой номер он может взять?

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Разбираемся.

Жоау Канселу в ближайшие 48 часов может стать игроком «Барселоны». Клуб уже сделал официальное предложение талантливому защитнику.

Если португалец окажется в каталонской команде, то есть четыре номера, которые ему могут предложить.

Номер 2. Сейчас он занят Сержиньо Дестом, но «Барса» активно работает над тем, чтобы «двойка» стала вакантной.

Номер 14. Под ним играл Мемфис Депай, но сейчас он радует и огорчат болельщиков «Атлетико».

Номер 19. Франк Кессиэ подался в лучшую лигу мира по версии Криштиану Роналду.

Номер 25. Не так давно принадлежала Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Канселу любит носит 27-й номер, но это невозможно из-за правил Ла Лиги: опытные игроки не могут брать номера не от 1 до 25.

Жоау не отказался бы от «семерки», но она уже занята. А как вы думаете, какой номер ему подойдет?

4 комментария

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NartApsua
Талантливый 29-летний защитник)
+1
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& Co1366
Номер 2, чтобы Деста поскорее продали.
+1
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Никита Мальковский
19
0
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Вячеслав Новиков
Что-ж посмотрим что из этого выйдет
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