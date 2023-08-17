На пресс-конференции перед игрой с «Кадисом» Хави рассказал, кто будет руководить командой в ближайших матчах:

«Как «Барса» справится с моей дисквалификацией? Оскар [Эрнандес] и Серхио [Алегре] будут у руля, они отлично подготовлены. Сейчас мы общаемся с аналитиками, ситуация не сильно меняется. Мы решим, где я смогу лучше всего следить за игрой».

Хави получил красную карточку во время первого матча «блауграны» в новом сезоне Ла Лиги. Тренер слишком активно спорил с арбитром, за что был удален. В результате менеджер получил дисквалификацию на два матча.

Оскар, брат Хави, всегда готов подменить главного тренера. Эрнандес-старший руководил «блауграной» в прошлом сезоне Ла Лиги, когда каталонцы принимали на своем поле «Валенсию». В той встрече «Барса» одержала минимальную победу.

Летом 2022 года «блауграна» в товарищеском матче обыграла «Интер Майами» со счетом 6:0. Тогда Хави не смог вовремя прилететь в США из-за проблем с визой, потому у руля команды встал Оскар.

Главный тренер пропустит встречи с «Кадисом» и «Вильярреалом». Приведет ли Оскар Эрнандес «Барсу» к победе в этих играх?