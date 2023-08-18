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4 игрока «Барсы», которые могут заменить Араухо на позиции правого защитника

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Ожидается, что уругваец пропустит несколько недель из-за травмы.

4 игрока «Барсы», которые могут заменить Араужо на позиции правого защитника, включая изгоя Хави

Жюль Кунде

Жюль вряд ли обрадуется, если снова перейдет на позицию правого защитника - недавно он стал Лучшим игроком матча на позиции центрального защитника в матче с «Хетафе» .

Однако после в качестве замены Араухо он - самый надежный выбор на эту позицию.

Серджи Роберто

Хави может использовать капитана на позиции правого защитника – уже в предстоящем домашнем матче против «Кадиса» .

Серджиньо Дест

22-летний игрок остается единственным номинальным правым защитником в составе на данный момент.

Алехандро Бальде

В прошлом сезоне Бальде несколько раз играл на позиции правого защитника и выглядел очень достойно

Как вариант, его можно использовать справа, а Маркоса Алонсо слева

3 комментария

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Никита Мальковский
Дест? хахахахахаха он максимум в конце матча на 10мин выйдет
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predMBAPPE
Кунде и только!
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predMBAPPE
Ответ Никита Мальковский
Дест? хахахахахаха он максимум в конце матча на 10мин выйдет
За пивом?)
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