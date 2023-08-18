4 игрока «Барсы», которые могут заменить Араухо на позиции правого защитника
Ожидается, что уругваец пропустит несколько недель из-за травмы.
Жюль Кунде
Жюль вряд ли обрадуется, если снова перейдет на позицию правого защитника - недавно он стал Лучшим игроком матча на позиции центрального защитника в матче с «Хетафе» .
Однако после в качестве замены Араухо он - самый надежный выбор на эту позицию.
Серджи Роберто
Хави может использовать капитана на позиции правого защитника – уже в предстоящем домашнем матче против «Кадиса» .
Серджиньо Дест
22-летний игрок остается единственным номинальным правым защитником в составе на данный момент.
Алехандро Бальде
В прошлом сезоне Бальде несколько раз играл на позиции правого защитника и выглядел очень достойно
Как вариант, его можно использовать справа, а Маркоса Алонсо слева
3 комментария